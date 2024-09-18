В СУ СК РФ проверят дело по факту падения дерева на мальчика в Батайске. Об этом в федеральном ведомстве сообщили 17 сентября.
В соцсетях опубликовали информацию о том, что на мальчика трех лет упало дерево на детской площадке. Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.
По данному факту следственными органами СУ СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
— Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области доложить о ходе расследования уголовного дела, — говорится в сообщении ведомства.