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В СУ СК РФ проверят дело по факту падения дерева на мальчика в Батайске

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту падения дерева на ребенка в Батайске.

Источник: Комсомольская правда

В СУ СК РФ проверят дело по факту падения дерева на мальчика в Батайске. Об этом в федеральном ведомстве сообщили 17 сентября.

В соцсетях опубликовали информацию о том, что на мальчика трех лет упало дерево на детской площадке. Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.

По данному факту следственными органами СУ СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

— Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области доложить о ходе расследования уголовного дела, — говорится в сообщении ведомства.