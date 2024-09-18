На форуме ШОС омичи уже заключили первые соглашения о сотрудничестве

В Омске продолжает работу IV Форум глав регионов стран Шанхайской организации сотрудничества. Напомним, он стартовал вчера.
В первый же день работы форума омичи заключили четыре соглашения о сотрудничестве с организациями из стран ШОС.
Меморандум о сотрудничестве по развитию агропромышленных комплексов подписан между аппаратом полномочного представителя Президента Кыргызской Республики в Чуйской области и Омским аграрным научным центром. Как рассказал директор Омского аграрного научного центра Максим Чекусов, ранее омские семена дали прекрасный урожай в Киргизии.
Также подписан меморандум между компанией из Маньчжурии и омским предприятием, другое омское предприятие намерено совместно с коллегами из Китая развивать в регионе мебельное производство.
Еще одно соглашение о сотрудничестве подписали Торгово-промышленные палаты Омской области и Узбекистана.