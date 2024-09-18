Владимир Путин наградил ученого ПГНИУ орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении профессора Пермского университета Валерия Черешнева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. В октябре этого года заведующему кафедрой микробиологии и иммунологии биологического факультета ПГНИУ исполнится 80 лет.
Высокую государственную награду пермский ученый-иммунолог, доктор медицинских наук Валерий Черешнев получит за большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу.
В пресс-службе ПГНИУ «КП-Пермь» рассказали, профессор Валерий Александрович Черешнев стоял у истоков кафедры микробиологии и иммунологии ПГНИУ, в 2024 году ей исполняется 30 лет. Благодаря его деятельности в университете сформировалась сильнейшая научная школа России.
Валерий Черешнев родился 24 октября 1944 года в Хабаровске. В 1953 году с родителями переехал в Соликамск, где с золотой медалью окончил школу № 1.
Высшее образование получил в 1968 году после окончания обучения лечебного факультета Пермского мединститута. Защитил кандидатскую диссертацию в 1970 году, а в 1984 году — докторскую.
Валерий Черешнев снователь Института экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН, был его первым директором и в 1998—2003 годах. Является вице-президентом Российской академии наук. Депутат Государственной Думы РФ V и VI созывов.
Валерий Черешнев — автор и соавтор более 700 научных работ, включая 34 монографии и 29 изобретений. За годы профессиональной деятельности подготовил 26 кандидатов и 43 доктора наук. Участвовал в написании двух учебников для вузов, трех руководств по изучению комбинированных радиационных поражений, а также 8 учебных пособий.