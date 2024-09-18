Владимир Путин наградил ученого ПГНИУ орденом «За заслуги перед Отечеством»

Валерий Черешнев — автор и соавтор более 700 научных работ, включая 34 монографии и 29 изобретений. За годы профессиональной деятельности подготовил 26 кандидатов и 43 доктора наук. Участвовал в написании двух учебников для вузов, трех руководств по изучению комбинированных радиационных поражений, а также 8 учебных пособий.