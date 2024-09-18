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Архитектор Рысин считает, что строительство метро в Краснодаре не имеет смысла

Рысин: Транспортную проблему в Краснодаре решит развитие трамвайной сети.

Источник: Комсомольская правда

Заслуженный архитектор России Юрий Рысин высказал свое мнение по поводу строительства метро в Краснодаре. Он считает, что в ближайшем будущем строительство подземки в краевой столице не имеет смысла.

«Мечтать о метро можно, построить его нельзя, по крайней мере, в обозримом будущем. И самый главный вопрос: зачем? Чего мы хотим добиться? Какую задачу мы хотим решить?», — рассказал Рысин «РБК ТВ Юг».

Архитектор считает, что говорить о появлении метро в Краснодаре будет целесообразно после строительства нового северо-восточного района на 1,5 тысячу гектара. С его появлением, по словам Рысина, появится и потребитель услуги. В таком случае можно будет проложить трубу, а по ней запустить трамвай или метро.

При этом он считает, что транспортную проблему городе способен решить трамвай. Для этого надо развивать сеть экологичного транспорта.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре разрабатывают проект строительства подземного трамвая.