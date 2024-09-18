Архитектор Рысин считает, что строительство метро в Краснодаре не имеет смысла

Архитектор считает, что говорить о появлении метро в Краснодаре будет целесообразно после строительства нового северо-восточного района на 1,5 тысячу гектара. С его появлением, по словам Рысина, появится и потребитель услуги. В таком случае можно будет проложить трубу, а по ней запустить трамвай или метро.