Температура упадет до −3°С: холода придут в Приморье

Осень продолжает набирать обороты в Приморском крае, в горных районах температура опустится до 0…-3°С. При этом свежий северный ветер заметят во многих муниципалитетах уже на выходных, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
В субботу, 21 сентября, температура воздуха по краю составит +1…+6 °С. Что удивительно, при сильном ветре она повысится до +13…+20 °С. Во Владивостоке ветрено, до +15…+18°С.
В воскресенье, 22 сентября, ночь станет еще холоднее, а вот день наоборот — немного теплее. Разница по сравнению с субботними показателями небольшая, всего несколько градусов Цельсия. В дальневосточной столице ситуация аналогичная.
Осадков не предвидится, что не может не радовать. Синоптики рекомендуют ловить последние крохи тепла и помнить, что сезон сменился не только календарно: пора доставать теплые вещи.
Ранее «КП» писала, что самым теплым днем на текущей неделе стал вторник, 17 сентября. Максимальная температура воздуха по краю достигла 28 градусов по Цельсию.