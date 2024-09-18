Как изменятся маршруты наземного транспорта с 21 сентября

«С 21 сентября мы скорректируем 13 маршрутов наземного транспорта. Они охватывают 34 района столицы в девяти округах, а также городской округ Балашиха в Подмосковье. Теперь автобусы и электробусы будут ближе подъезжать к станциям рельсового каркаса и проходить через жилые комплексы. Еще больше горожан получат удобный транспорт рядом с домом. Продолжаем повышать качество обслуживания пассажиров по поручению Сергея Собянина», — отметил Максим Ликсутов.