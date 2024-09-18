Как изменятся маршруты наземного транспорта с 21 сентября

«С 21 сентября мы скорректируем 13 маршрутов наземного транспорта. Они охватывают 34 района столицы в девяти округах, а также городской округ Балашиха в Подмосковье. Теперь автобусы и электробусы будут ближе подъезжать к станциям рельсового каркаса и проходить через жилые комплексы. Еще больше горожан получат удобный транспорт рядом с домом. Продолжаем повышать качество обслуживания пассажиров по поручению Сергея Собянина», — отметил Максим Ликсутов.
Так, новый экспресс-маршрут Е66 соединит район Восточный с Сокольнической и Большой кольцевой линиями метро, а магистральный маршрут М60 — Гольяново и Измайлово с центром столицы.
Еще один новый маршрут — № 874 — свяжет жилые комплексы на территории бывшей промзоны «ЗИЛ» с Московским центральным кольцом и Замоскворецкой линией метро. На маршруте № 868 вводится остановка «Полевая улица» (в обе стороны) на Центральной улице в деревне Кузнецово. Маршрут № 105 объединят с маршрутами № 100, 322 и 800. Кроме того, автобусы № 984 поедут по трамвайным путям и 3-му Дербеневскому переулку вместо части Дербеневской набережной при следовании к станции метро «Пролетарская».
Автобусы № 520 получат новый номер С252 и поедут от станции метро «Озерная» до остановки «Озерная улица (МКАД)» по Никулинской улице, Востряковскому и Боровскому шоссе через Востряковское кладбище. Вместо участка Садового кольца автобусы С543 будут разворачиваться на Долгоруковской улице. А до станций метро и социальных объектов пассажиры смогут добираться быстрее благодаря изменениям, которые коснутся маршрутов № 619 и 674.
Подробнее об изменениях можно узнать здесь.