26 подземных пешеходных переходов отремонтируют в этом году

Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют в этом году 26 подземных пешеходных переходов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Содержанию подземных пешеходных переходов в нормативном состоянии уделяется особое внимание: регулярно проводятся их обследования и при необходимости принимается решение о текущем или капитальном ремонте. В этом году обновим в общей сложности 26 таких сооружений, в том числе переходы “Комсомольский” около площади трех вокзалов, “Крылатский”, на Центральном проспекте Зеленограда и Боровском шоссе, переход в аэропорту Внуково и ряд других», — отметил Петр Бирюков.
Все работы планируют проводить поэтапно, поэтому часть сооружений всегда будет открыта для пешеходного движения.
Специалисты обновят облицовку стен, парапетов и лестничных сходов, отремонтируют напольное покрытие, ступени и площадки, поменяют светильники. В порядок приведут и системы электрооборудования, водоотведения, отопления и вентиляции, а также служебные помещения.
В общей сложности в Москве за 10 лет капитально отремонтировали почти 300 подземных пешеходных переходов.