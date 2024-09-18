26 подземных пешеходных переходов отремонтируют в этом году

«Содержанию подземных пешеходных переходов в нормативном состоянии уделяется особое внимание: регулярно проводятся их обследования и при необходимости принимается решение о текущем или капитальном ремонте. В этом году обновим в общей сложности 26 таких сооружений, в том числе переходы “Комсомольский” около площади трех вокзалов, “Крылатский”, на Центральном проспекте Зеленограда и Боровском шоссе, переход в аэропорту Внуково и ряд других», — отметил Петр Бирюков.