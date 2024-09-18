Дмитрий Губерниев обеспокоился судьбой нижегородской школы гребли

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обеспокоился судьбой школы гребли в Нижнем Новгороде. Он рассказал в своем телеграм-канале, что к нему обратились нижегородцы, встревоженные активной стройкой в районе Гребного канала.
— Гребной застраивают отелями, спа, ресторанами и прочими атрибутами «дольчевита». Все что угодно на Гребном, кроме гребли! Тему активно морозят и реально хотят угробить школу гребли в Нижнем, которой более 90 лет и которая воспитала сотни мастеров спорта ММС Чемпионов России и мира, — приводит слова активистов Дмитрий Губерниев.
Региональные власти отреагировали на эту жалобу почти мгновенно. По информации минспорта Нижегородской области, все проекты, которые сейчас реализуются на указанном участке, никак не затронут существующую школу гребли.
— Закрытие или перенос школы гребли с Гребного канала не планируется, — заверили в министерстве. — Кроме того, прорабатывается концепция развития школы гребли. Планируется выполнить работы по очистке канала и строительству дополнительных инфраструктурных объектов.