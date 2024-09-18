Дмитрий Губерниев обеспокоился судьбой нижегородской школы гребли

— Гребной застраивают отелями, спа, ресторанами и прочими атрибутами «дольчевита». Все что угодно на Гребном, кроме гребли! Тему активно морозят и реально хотят угробить школу гребли в Нижнем, которой более 90 лет и которая воспитала сотни мастеров спорта ММС Чемпионов России и мира, — приводит слова активистов Дмитрий Губерниев.