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В Нижнем Новгороде сыграли в русскую национальную игру — килу

В Нижегородской области завершились II Всероссийские спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского.

Источник: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Это часть федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», а особенность соревнований в том, что каждую команду кроме тренера сопровождает и духовный наставник. Священнослужители поддерживают и направляют юных атлетов от тренировок до соревнований.

В Нижний Новгород приехали 2 тыс. участников от 12 до 16 лет: команды из 68 российских регионов и Беларуси. Три дня они состязались в шести дисциплинах: самбо, баскетболе 3×3, настольном теннисе, шахматах, футзале, а еще сдавали нормы ГТО. Новые фиджитал-веяния тоже не обошли стороной — шайбы тут забивали не только на ледовой арене, но и в компьютере. Хоккеист из Татарстана Мартин Макшаков признался: «Было очень необычно, но захватывающе».

А еще здесь вспомнили и сыграли в русскую национальную игру килу. Ее цель — занести мяч в город, или ворота, соперника. Историки утверждают — кила появилась еще в X—XIII вв.еках. Говорят, что рыбаки с помощью мяча, похожего на тыкву, решали, кому и когда выходить на промысел. Для современных мальчишек это даже не игра, а мечта: и футбол, и регби, и даже борьба одновременно. «Можно атаковать любого игрока, разрешены захваты, мяч можно отбивать в любую сторону и руками, и ногами», — поясняет Иван Румянцев, вице-президент нижегородской федерации регби.

Завершился праздник спорта ледовым шоу с реконструкцией той самой битвы под предводительством Александра Невского — церемония закрытия прошла в нижегородском ледовом дворце. Победителю в общекомандном зачете игр вручена главная награда: переходящий Патриарший кубок. На II Всероссийских играх победу одержала команда из Санкт-Петербурга. В городе на Неве пройдут и следующие игры.