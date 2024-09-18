В Нижнем Новгороде сыграли в русскую национальную игру — килу

Это часть федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», а особенность соревнований в том, что каждую команду кроме тренера сопровождает и духовный наставник. Священнослужители поддерживают и направляют юных атлетов от тренировок до соревнований.
В Нижний Новгород приехали 2 тыс. участников от 12 до 16 лет: команды из 68 российских регионов и Беларуси. Три дня они состязались в шести дисциплинах: самбо, баскетболе 3×3, настольном теннисе, шахматах, футзале, а еще сдавали нормы ГТО. Новые фиджитал-веяния тоже не обошли стороной — шайбы тут забивали не только на ледовой арене, но и в компьютере. Хоккеист из Татарстана Мартин Макшаков признался: «Было очень необычно, но захватывающе».
А еще здесь вспомнили и сыграли в русскую национальную игру килу. Ее цель — занести мяч в город, или ворота, соперника. Историки утверждают — кила появилась еще в
Завершился праздник спорта ледовым шоу с реконструкцией той самой битвы под предводительством Александра Невского — церемония закрытия прошла в нижегородском ледовом дворце. Победителю в общекомандном зачете игр вручена главная награда: переходящий Патриарший кубок. На II Всероссийских играх победу одержала команда из Санкт-Петербурга. В городе на Неве пройдут и следующие игры.