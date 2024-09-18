В Нижнем Новгороде сыграли в русскую национальную игру — килу

А еще здесь вспомнили и сыграли в русскую национальную игру килу. Ее цель — занести мяч в город, или ворота, соперника. Историки утверждают — кила появилась еще в X—XIII вв. еках. Говорят, что рыбаки с помощью мяча, похожего на тыкву, решали, кому и когда выходить на промысел. Для современных мальчишек это даже не игра, а мечта: и футбол, и регби, и даже борьба одновременно. «Можно атаковать любого игрока, разрешены захваты, мяч можно отбивать в любую сторону и руками, и ногами», — поясняет Иван Румянцев, вице-президент нижегородской федерации регби.