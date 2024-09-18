Волгоградцев предупреждают о напичканном нитратами луке

Жителей Волгоградской области предупреждают о напичканном нитратами репчатом луке. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, продукцию в магазины поставляло предприятие-призрак. По документам ООО «Чиполлино» зарегистрировано в Удмуртии. ООО исключили из реестра в августе 2024 года.
— Пищевая продукция с указанием изготовителя ООО «Чиполлино», производится неизвестными лицами, в неизвестных условиях и маркируется с использованием сведений о производителе, исключенном из ЕГРЮЛ, — уточнили в надзорном ведомстве.
Роспотребнадзор предупреждает владельцев магазинов и покупателей о необходимости сообщать о случаях выявления некачественного товара в надзорное ведомство по телефону: