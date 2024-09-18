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Волгоградцев предупреждают о напичканном нитратами луке

В Волгоградскую область попал лук от предприятия-призрака.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Волгоградской области предупреждают о напичканном нитратами репчатом луке. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, продукцию в магазины поставляло предприятие-призрак. По документам ООО «Чиполлино» зарегистрировано в Удмуртии. ООО исключили из реестра в августе 2024 года.

— Пищевая продукция с указанием изготовителя ООО «Чиполлино», производится неизвестными лицами, в неизвестных условиях и маркируется с использованием сведений о производителе, исключенном из ЕГРЮЛ, — уточнили в надзорном ведомстве.

Роспотребнадзор предупреждает владельцев магазинов и покупателей о необходимости сообщать о случаях выявления некачественного товара в надзорное ведомство по телефону: +7 (8442) 24−36−30).