Волгоградцев предупреждают о напичканном нитратами луке

Жителей Волгоградской области предупреждают о напичканном нитратами репчатом луке. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, продукцию в магазины поставляло предприятие-призрак. По документам ООО «Чиполлино» зарегистрировано в Удмуртии. ООО исключили из реестра в августе 2024 года.