В Нижегородской области открыли новый корпус Дивеевской школы-интерната

«Новый корпус Дивеевской школы-интерната позволит воспитанникам получить востребованную профессию. База для обучения, я думаю, будет одной из лучших не только в области, но и в стране в целом. Этот опыт можно будет тиражировать и распространять. Здесь очень теплая, уютная, домашняя атмосфера, в которой детям приятно жить и учиться».
Строительство здания было инициативным проектом Общественного совета при Минстрое России, который поддержало ведомство и строительное сообщество.
«Проект мастерских мы инициировали в 2020 году, и весь Общественный совет был вовлечен в его реализацию, проект поддержал и Минстрой России. Классы получились замечательные! Сейчас как никогда очень важны те строительные специальности, которые ребята смогут здесь получать. И каменщики, и штукатуры востребованы. Мы также открыли спортивную площадку, а в планах еще один объект — бассейн. Я считаю, что это будет одна из лучших школ нижегородской губернии», — отметил председатель Общественного совета при Минстрое РФ Сергей Степашин.
Как пояснил директор школы-интерната Михаил Николаев, после ввода в эксплуатацию нового учебного корпуса у ребят появится возможность получить профессию в сфере строительства, которая является востребованной в Нижегородской области.
Дивеевская школа-интернат — участник федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Это дало возможность отремонтировать несколько помещений в основном корпусе учебного заведения.
Школа готовит своих воспитанников к самостоятельной жизни в обществе, помогает с профориентацией. Сейчас в новом корпусе для этого есть учебные классы для маляров, штукатуров, каменщиков, а также кабинет прикладного творчества. Здание приспособлено и для людей с ОВЗ. Кроме того, на территории появилась многофункциональная спортплощадка с резиновым покрытием и тренажерами. Там дети смогут регулярно заниматься физкультурой и спортом.
Ранее «ФедералПресс» писал, что с начала нового учебного года в школах Нижегородской области были открыты 34 центра «Точка роста». Это образовательные пространства, которые оснащены необходимым оборудованием для более глубокого изучения химии, физики, биологии.