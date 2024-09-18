В Нижегородской области открыли новый корпус Дивеевской школы-интерната

«Проект мастерских мы инициировали в 2020 году, и весь Общественный совет был вовлечен в его реализацию, проект поддержал и Минстрой России. Классы получились замечательные! Сейчас как никогда очень важны те строительные специальности, которые ребята смогут здесь получать. И каменщики, и штукатуры востребованы. Мы также открыли спортивную площадку, а в планах еще один объект — бассейн. Я считаю, что это будет одна из лучших школ нижегородской губернии», — отметил председатель Общественного совета при Минстрое РФ Сергей Степашин.