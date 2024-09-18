Олбани
+14°
туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижегородской области открыли новый корпус Дивеевской школы-интерната

ДИВЕЕВСКИЙ ОКРУГ, 18 сентября, ФедералПресс. В поселке Сатис 17 сентября торжественно открылся новый учебный корпус Дивеевской школы-интерната по профессиональной ориентации учащихся. В церемонии открытия приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатель Общественного совета при Минстрое России Сергей Степашин, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий и другие.

Источник: предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области

«Новый корпус Дивеевской школы-интерната позволит воспитанникам получить востребованную профессию. База для обучения, я думаю, будет одной из лучших не только в области, но и в стране в целом. Этот опыт можно будет тиражировать и распространять. Здесь очень теплая, уютная, домашняя атмосфера, в которой детям приятно жить и учиться».

сказал Глеб Никитин

Строительство здания было инициативным проектом Общественного совета при Минстрое России, который поддержало ведомство и строительное сообщество.

«Проект мастерских мы инициировали в 2020 году, и весь Общественный совет был вовлечен в его реализацию, проект поддержал и Минстрой России. Классы получились замечательные! Сейчас как никогда очень важны те строительные специальности, которые ребята смогут здесь получать. И каменщики, и штукатуры востребованы. Мы также открыли спортивную площадку, а в планах еще один объект — бассейн. Я считаю, что это будет одна из лучших школ нижегородской губернии», — отметил председатель Общественного совета при Минстрое РФ Сергей Степашин.

Как пояснил директор школы-интерната Михаил Николаев, после ввода в эксплуатацию нового учебного корпуса у ребят появится возможность получить профессию в сфере строительства, которая является востребованной в Нижегородской области.

Дивеевская школа-интернат — участник федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Это дало возможность отремонтировать несколько помещений в основном корпусе учебного заведения.

Школа готовит своих воспитанников к самостоятельной жизни в обществе, помогает с профориентацией. Сейчас в новом корпусе для этого есть учебные классы для маляров, штукатуров, каменщиков, а также кабинет прикладного творчества. Здание приспособлено и для людей с ОВЗ. Кроме того, на территории появилась многофункциональная спортплощадка с резиновым покрытием и тренажерами. Там дети смогут регулярно заниматься физкультурой и спортом.

Ранее «ФедералПресс» писал, что с начала нового учебного года в школах Нижегородской области были открыты 34 центра «Точка роста». Это образовательные пространства, которые оснащены необходимым оборудованием для более глубокого изучения химии, физики, биологии.

образование
религии