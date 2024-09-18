19 сентября в Ростовской области проверят работу системы оповещения населения

19 сентября с 10 до 11 часов в Тарасовском сельском поселении Ростовской области проверят эффективность оповещения населения. Об этом предупреждают местные власти.
— Людей будут оповещать посыльными с использованием громкоговорителей, — говорится в сообщении тарасовской администрации.
Жителей населенного пункта просят предупредить близких об учебной проверке. При включении сигнала «Внимание всем!» нужно сохранять спокойствие.
Похожие мероприятия могут провести и в других территориях региона, однако подобных предупреждений пока не поступало.