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19 сентября в Ростовской области проверят работу системы оповещения населения

В одном из сельских поселений Ростовской области прозвучит учебный сигнал «Внимание всем!».

Источник: Комсомольская правда

19 сентября с 10 до 11 часов в Тарасовском сельском поселении Ростовской области проверят эффективность оповещения населения. Об этом предупреждают местные власти.

— Людей будут оповещать посыльными с использованием громкоговорителей, — говорится в сообщении тарасовской администрации.

Жителей населенного пункта просят предупредить близких об учебной проверке. При включении сигнала «Внимание всем!» нужно сохранять спокойствие.

Похожие мероприятия могут провести и в других территориях региона, однако подобных предупреждений пока не поступало.