Опубликована афиша мероприятий в честь Дня рождения Краснодара

Так, в пятницу, 19 сентября, во дворце спорта «Олимп» (Береговая, 144) стартуют соревнования по боксу. Начало в 11.00. Продлятся они три дня.
В пятницу, 20 сентября, в Дмитриевском сквере откроется фестиваль городской культуры «Это мы». Начало в 17.00.
В субботу, 21 сентября, на Краснодарском ипподроме пройдут скачки на Кубок губернатора. В ФОКе на улице Вавилова стартует турнир по волейболу. В станице Елизаветинской пройдет концерт. В сквере Изумрудном продлится фестиваль «Это мы». На ул. им. Карла Маркса, 14 выставят детские рисунки.
В воскресенье, 22 сентября, в Дмитриевском сквере состоится молодежный фестиваль «Сияние города». Фестиваль городской культуры «Это мы» пройдет в парке «Родные просторы».
27 сентября в сквере им.80-летия Краснодарского края и в сквере «Фестивальный» пройдут праздничные мероприятия.
28 сентября на Главной городской площади торжественно поднимут флаг Краснодара. На улице Ставропольской пройдет церемония открытия кинотеатра «Болгария», а на пересечении улиц Красной и Гаврилова — обновленных Цветочных часов.
Около выставочного зала Боевой славы состоится фестиваль «Город Героев». В сквере «Дружбы народов» игроки «Локомотив-Кубань» примут участие в турнире по стритболу. Также запланирован ряд спортивных мероприятий.
На Кубанской набережной художники-граффитисты распишут деревянные кубы.
В «Ретрогараже» (пр.1-й Линии 44/1) состоится фестиваль «Семейные истории». А в парке «Чистяковская Роща» — фестиваль «Хоровод дружбы». На улице Чапаева — фестиваль «Краснодар — Дом Молодежи».
Во дворце спорта «Олимп» ппройдёт церемония закрытия мурал-фестиваля «Краснодар. Яркий».
В воскресенье, 29 сентября, также запланированы спортивные мероприятия и фестивали.
Подробнее с афишей празднований 231-го Дня рождения Краснодара можно ознакомиться здесь.