Опубликована афиша мероприятий в честь Дня рождения Краснодара

В субботу, 21 сентября, на Краснодарском ипподроме пройдут скачки на Кубок губернатора. В ФОКе на улице Вавилова стартует турнир по волейболу. В станице Елизаветинской пройдет концерт. В сквере Изумрудном продлится фестиваль «Это мы». На ул. им. Карла Маркса, 14 выставят детские рисунки.