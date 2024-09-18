В Башкирии ввели штрафы за курение вейпов и кальянов в общественных местах

Новый закон приравнивает употребление никотинсодержащей продукции и кальяна к табачным изделиям и распространяет на них имеющиеся виды наказаний в виде предупреждения или штрафа. Закон после принятия направляется на подпись главы республики и вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.