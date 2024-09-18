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В Башкирии ввели штрафы за курение вейпов и кальянов в общественных местах

Депутаты Госсобрания — Курултая Башкирии внесли изменения в Кодекс об административных правонарушениях республики, установив штрафы за курение кальяна и никотинсодержащей продукции в общественных местах. Об этом сообщили в ведомстве.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

За курение в общественных местах установлена ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей, а за повторное правонарушение — 1000 рублей. Эти меры ранее применялись только в отношении курения табака.

«Сегодня же все большую популярность, особенно в среде молодежи, получают другие виды курения: электронные сигареты, вейпы и прочие нагревательные устройства. Их пользователи, несмотря на существующие запреты, могут безнаказанно дымить практически в любом месте, окуривая окружающих», — пояснил председатель Госсобрания — Курултая Башкирии Константин Толкачев.

Новый закон приравнивает употребление никотинсодержащей продукции и кальяна к табачным изделиям и распространяет на них имеющиеся виды наказаний в виде предупреждения или штрафа. Закон после принятия направляется на подпись главы республики и вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

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