В Башкирии ввели штрафы за курение вейпов и кальянов в общественных местах

За курение в общественных местах установлена ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей, а за повторное правонарушение — 1000 рублей. Эти меры ранее применялись только в отношении курения табака.
«Сегодня же все большую популярность, особенно в среде молодежи, получают другие виды курения: электронные сигареты, вейпы и прочие нагревательные устройства. Их пользователи, несмотря на существующие запреты, могут безнаказанно дымить практически в любом месте, окуривая окружающих», — пояснил председатель Госсобрания — Курултая Башкирии Константин Толкачев.
Новый закон приравнивает употребление никотинсодержащей продукции и кальяна к табачным изделиям и распространяет на них имеющиеся виды наказаний в виде предупреждения или штрафа. Закон после принятия направляется на подпись главы республики и вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.