Как вернуть качественный товар: что нужно знать покупателю

Нередко покупатель сталкивается с тем, что приобрел товар ненадлежащего качества. В этом случае стремление вернуть приобретенное вполне логично.
Но случается, что человек совершил спонтанную покупку — приобрел вещь, которая не нужна. К примеру, уже после оплаты покупатель понимает, что цвет или фасон изделия вовсе ему не подходят. При этом сам товар выполнен качественно, без изъянов. Не каждый покупатель знает, что в этом случае он может вернуть покупку.
СОХРАНИТЬ ТОВАРНЫЙ ВИД.
При возврате товара надлежащего качества действуют определенные правила. Разбираемся с ними. Для начала отметим, что возврат товара в магазин — это право, закрепленное в Законе «О защите прав потребителей». Согласно документу, клиент может вернуть товар продавцу, если изделие имеет брак, оно не подошло по каким-либо параметрам или у него закончился срок годности.
Человек может обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный у продавца, у которого этот товар был куплен, если изделие не подошло по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации в течение четырнадцати дней, не считая дня его покупки.
Обмен непродовольственного товара надлежащего качества проводится, если товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также имеется товарный или кассовый чек либо иной подтверждающий оплату указанного товара документ.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ВЕРНУТЬ И ОБМЕНЯТЬ.
При этом существует список непродовольственных товаров, которые возврату или обмену не подлежат. К ним относятся:
— средства личной гигиены, такие как расчески, щетки для чистки зубов, заколки для волос, бигуди и пр.;
— товары для лечения или профилактики заболеваний (предметы санитарии из металла, резины, текстиля и других материалов, медицинские изделия, средства гигиены полости рта, линзы очковые, предметы по уходу за детьми) и лекарственные препараты, в том числе;
— парфюмерия и косметические продукты;
— все товары, цена которых определяется за единицу длины: изделия текстильного производства (хлопчатобумажные, льняные, шерстяные, шелковые и так далее), строительные и отделочные материалы, вся кабельная продукция (шнуры, кабели и различные провода) и другие;
— бытовая химия, пестициды, агрохимикаты;
— мебельные гарнитуры для бытового использования;
— автомобили и мотовелотовары, прицепы к ним, номерные агрегаты (двигатель, блок цилиндров двигателя, шасси (рама), кузов (кабина), а также коробка передач и мост), мобильные средства малой механизации сельхозработы, прогулочные суда и иные плавсредства бытового назначения;
— все ювелирные украшения. На изделия с недрагоценными металлами это не распространяется;
— товары, которые полностью или частично производятся из полимерных материалов и могут контактировать с пищевыми продуктами. Например, посуда, столовые и кухонные принадлежности, емкости, упаковочные материалы для хранения, в том числе для разового использования;
— все, что связано со швейным и трикотажным производством (чулки, носки, белье и так далее);
— основные части гражданского огнестрельного оружия, патроны к нему, а также инициирующие и воспламеняющие вещества и материалы;
— технические товары бытового назначения не менее одного года. Ими, в частности, являются мотоциклы, легковые автомобили, компьютеры и так далее;
— домашние питомцы и растения;
— книги, брошюры, альбомы, картографические и нотные издания, листовые изоиздания, календари, буклеты и другие непериодические издания.
Справочно: продовольственные товары не входят в этот список. Их можно вернуть, если купленный продукт оказался некачественным или указанные на упаковке данные не соответствует действительности.
ПОКУПКИ В ИНТЕРНЕТЕ.
Заказы, совершенные онлайн, относятся к дистанционному способу продажи. Возвращать такие товары продавцу намного легче, нежели требовать вернуть деньги за изделие, купленное в магазине офлайн.
Важно: если при совершении покупки онлайн потребителя информируют.
о невозвратности товара, ссылаясь на перечень не подлежащих возврату товаров, такое условие ничтожно.
В отличие от обычной покупки, для онлайн-торговли списка не подлежащих возврату товаров не существует, то есть вернуть можно абсолютно любое изделие. Не действует это правило только в случае индивидуальных заказов (например, комплект одежды, скроенный по личным меркам) и изделий, потерявших товарный вид.
Процедуры возврата товара для интернет-заказов и для покупок в офлайн-магазинах отличаются. Оформить возврат на товар, заказанный через интернет, можно в любой момент до получения товара либо в течение семи дней с момента его получения. Информация о форме и способах направления претензий размещается продавцом на сайте продаж. В случае если такая информация продавцом не представлена, потребитель вправе направить претензию в любой форме и любым способом.
Продавец должен возвратить денежную сумму, уплаченную потребителем по договору, за исключением расходов продавца на доставку от потребителя возвращенного товара, не позднее чем через десять дней со дня предъявления претензии.
По заказу Департамента экономики города Ростова-на-Дону.