Как вернуть качественный товар: что нужно знать покупателю

Но случается, что человек совершил спонтанную покупку — приобрел вещь, которая не нужна. К примеру, уже после оплаты покупатель понимает, что цвет или фасон изделия вовсе ему не подходят. При этом сам товар выполнен качественно, без изъянов. Не каждый покупатель знает, что в этом случае он может вернуть покупку.