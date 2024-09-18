Омская прокуратура через суд потребовала снести аварийное здание в Павлоградке

В Павглоградском районе Омской области прокуратура через суд обязала местные власти снести аварийное здание бывшего инфекционного отделения на улице Гагарина.
Здание признали аварийным, однако местная администрация не приняла никаких мер к ограждению опасной территории.
«Несмотря на аварийное состояние здания к нему имеется свободный доступ, при этом орган местного самоуправления не принимает мер к ограждению территории для обеспечения безопасности людей (несовершеннолетних), исключения доступа третьих лиц», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Прокурор Павлоградского района Николой Чармадов обратился в суд с иском о понуждении районной администрации снести аварийное здание. Инстанция удовлетворила иск в полном объеме.
В ведомстве проконтролируют исполнение решения суда.
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