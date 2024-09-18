Омская прокуратура через суд потребовала снести аварийное здание в Павлоградке

«Несмотря на аварийное состояние здания к нему имеется свободный доступ, при этом орган местного самоуправления не принимает мер к ограждению территории для обеспечения безопасности людей (несовершеннолетних), исключения доступа третьих лиц», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.