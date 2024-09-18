Воронежский водоканал прокомментировал отсутствие воды по ночам

В «РВК-Воронеж» пояснили, что давление холодного водоснабжения в ночное время суток снижают для того, чтобы «обеспечить горожан ресурсом к утру».
— Как правило, разбор воды повышается утром, когда люди собираются на работу. Чтобы не доставлять дискомфорт горожанам, ночью мы снижаем давление в некоторых частях Воронежа. Так у нас есть время сделать запас ресурса и обеспечить город водой в течение дня, — ответила пресс-служба водоканала.
В «РВК-Воронеж» уточнили, что данная мера временная и скоро в эксплуатацию введут несколько скважин, за счет которых решится проблема с перебоями подачи воды. Также в региональном Росводоканале уточнили, что точечные проблемы с пониженным давлением у воронежцев решаются совместно с управлением ЖКХ. Например, на улице Одинцова в подвалах домов №№ 19 и 21 установили два насоса, чтобы система работала бесперебойно.
— Чтобы обеспечить всех абонентов стабильной подачей воды, мы проводим постоянный мониторинг работы повысительно-насосных станций. В случае изменения давления в сети, сразу же осуществляется необходимая регулировка оборудования, — рассказали в РВК.