Воронежский водоканал прокомментировал отсутствие воды по ночам

В «РВК-Воронеж» уточнили, что данная мера временная и скоро в эксплуатацию введут несколько скважин, за счет которых решится проблема с перебоями подачи воды. Также в региональном Росводоканале уточнили, что точечные проблемы с пониженным давлением у воронежцев решаются совместно с управлением ЖКХ. Например, на улице Одинцова в подвалах домов №№ 19 и 21 установили два насоса, чтобы система работала бесперебойно.