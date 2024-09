Теперь не P. Diddy: американскому рэперу могут грозить десятки лет заключения

В конце 1990-х имя американского рэпера P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс. — «Известия») было на слуху у каждого меломана благодаря его дебютному альбому No Way Out, за который артист получил Grammy. Многие из его песен, выходившие в разное время, и сегодня легко угадываются с первых аккордов — Last Night, I"ll Be Missing You. Но теперь икону музыки прошлых десятилетий в прессе широко обсуждают не из-за творческих успехов, а в связи с секс-скандалом. В понедельник 16 сентября газета The New York Times сообщила, что 54-летнего музыкального магната задержали на Манхэттене. Позднее ему предъявили обвинение в торговле людьми и организации проституции, сообщила телерадиокомпания CBS News со ссылкой на правоохранительные органы.