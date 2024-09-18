Теперь не P. Diddy: американскому рэперу могут грозить десятки лет заключения

— Если у нас не сплошь и рядом все эти голые вечеринки, то там это нормальное явление, обычная жизнь. Когда человек пришел на голую вечеринку с наркотиками, а потом говорит, что заставили или каким-то образом уговорили пить это вино и употреблять наркотики, это выглядит как анекдот. Самый главный вопрос — кому он перешел дорогу и что такого случилось, что в отношении него запущены эти процессы. Мне кажется, основной вопрос будет решаться где-то под ковром, где было начало всей этой истории — обычной для богатой жирной богемы, которая живет такой жизнью: наркотики, алкоголь, секс. Если ему удастся погасить эту искру, всё спустится на тормоза. Если нет — это, конечно, десятки лет, — сказал эксперт.