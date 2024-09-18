Теперь не P. Diddy: американскому рэперу могут грозить десятки лет заключения

Американскому рэперу и музыкальному продюсеру Пи Дидди (P. Diddy) могут грозить десятки лет тюремного срока. Его задержали в Нью-Йорке по решению суда, сообщила The New York Times. Позднее звезде 1990-х и нулевых предъявили обвинение в торговле людьми и организации проституции. О том, чем может обернуться скандальная история и кто еще был осужден за подобные правонарушения, — в материале «Известий».
В конце 1990-х имя американского рэпера P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс. — «Известия») было на слуху у каждого меломана благодаря его дебютному альбому No Way Out, за который артист получил Grammy. Многие из его песен, выходившие в разное время, и сегодня легко угадываются с первых аккордов — Last Night, I"ll Be Missing You. Но теперь икону музыки прошлых десятилетий в прессе широко обсуждают не из-за творческих успехов, а в связи с секс-скандалом. В понедельник 16 сентября газета The New York Times сообщила, что 54-летнего музыкального магната задержали на Манхэттене. Позднее ему предъявили обвинение в торговле людьми и организации проституции, сообщила телерадиокомпания CBS News со ссылкой на правоохранительные органы.
«Шону Комбсу предъявлены обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, сговоре с целью вымогательства и перевозке людей для занятия проституцией», — сказано в сообщении.
— Состоятельные и богатые, как правило, люди пожилые. Им хочется «клубнички», молодых. Здесь проблема — самостоятельно они не могут ходить в бар, знакомиться. И такие влиятельные люди не будут иметь дела с криминальными сутенерами. Эти вопросы решает эта музыкальная богема, эти известные личности, которые соприкасаются и с проституцией и, так как они известные и знаменитые, с сильными и богатыми мира сего. Эта посредническая деятельность квалифицируется как торговля людьми. По сути, если перевести на русский язык, это называется сутенерство, — объяснил «Известиям» президент международной юридической фирмы «Трунов, Айвар и партнеры» Игорь Трунов.
Под пристальным вниманием P. Diddy оказался в 2023 году, когда его бывшая подружка и r’n’b-певица Кассандра Вентура обвинила рэпера в сексуальном и физическом насилии. А в мае телеканал CNN опубликовал запись жестокого избиения девушки рэпером. После этого он в соцсетях называл свое поведение недопустимым и пообещал обратиться за профессиональной помощью.
Конфликт с Вентурой удалось урегулировать во внесудебном порядке, однако появились и другие женщины, которые обвинили P. Diddy в сексуальном насилии и домогательствах, что рэп-звезда и его адвокаты отрицают. В официальном заявлении юридической группы Комбса, сообщает The New York Times, говорится, что команда разочарована решением прокуратуры, потому что он сотрудничал с властями и «специально переехал в Нью-Йорк на прошлой неделе в ожидании обвинений».
— Арест рэпера очевидно связан с требованием доставить его в судебное заседание. Мистер Комбс — личность, известная своими скандалами. Однако если речь идет о торговле людьми, а не просто об очередной склоке с бывшими подругами, то это может иметь для него очень серьезные последствия. Американское правосудие в отношении таких деяний предусматривает весьма жесткие меры, связанные с лишением свободы, — сказал «Известиям» доктор юридических наук, профессор Пауль Калиниченко.
Эксперт в области международного права Игорь Трунов в беседе с «Известиями» отметил, что, пока обвинение четко не сформулировано, а также пока не решены вопросы возможности мирового разрешения, говорить о том, что может грозить рэперу, сложно. Однако, если договориться сторонам не удастся и вина будет доказана, срок заключения может исчисляться десятками лет из-за того, что наказания за разные преступления в Америке суммируются.
— Если у нас не сплошь и рядом все эти голые вечеринки, то там это нормальное явление, обычная жизнь. Когда человек пришел на голую вечеринку с наркотиками, а потом говорит, что заставили или каким-то образом уговорили пить это вино и употреблять наркотики, это выглядит как анекдот. Самый главный вопрос — кому он перешел дорогу и что такого случилось, что в отношении него запущены эти процессы. Мне кажется, основной вопрос будет решаться где-то под ковром, где было начало всей этой истории — обычной для богатой жирной богемы, которая живет такой жизнью: наркотики, алкоголь, секс. Если ему удастся погасить эту искру, всё спустится на тормоза. Если нет — это, конечно, десятки лет, — сказал эксперт.
Примеры таких больших сроков есть. В 2022-м на нарах оказался R. Kelly, осужденный за многочисленные преступления сексуального характера, причем сидеть ему в общей сложности 30 лет. Еще жестче суд обошелся с 19-летним техасским артистом Tay-K, закрыв его на 55 лет, но и основания были более чем серьезные: автор хита The Race, собравшего сотни миллионов прослушиваний, «отличился» не только грабежами, в которых сознался, но и убийством.
В связи с обвинениями в адрес Комбса сложно не вспомнить и нашумевшее дело Джеффри Эпштейна. Финансист и друг Клинтона и Трампа обвинялся в секс-торговле несовершеннолетними во Флориде и Нью-Йорке и покончил с собой в камере в 2019 году. Судебные документы утверждали, что в его особняке побывало порядка 40 несовершеннолетних девушек.
— Ключевое здесь: «учитывая нашумевший случай Эпштейна». Как раз после этого случая (и на фоне MeToo) американцы предъявляют повышенный спрос на справедливость в отношении публичных (богатых, высокопоставленных
Посадить публичного насильника, абьюзера, торговца, отметил эксперт, — мечта прокурора, который хочет стать заметной политической фигурой.
— Главным приоритетом лет 15−25 назад были террористы, включая доморощенных, и на них было направленно всеобщее внимание. В целом правосудие не просто политизировано, но продолжает политизироваться. Так что «жертвами» этого увлекательного процесса будут не только и не столько реальные злостные правонарушители, а те, на кого направлено внимание и кому есть что предъявить, — заключил он.
P. Diddy, он же Puff Daddy, считается одной из ключевых фигур хип-хопа 1990-х и 2000-х — он не только читал рэп, но и много работал в качестве продюсера. В частности, сделал звездами рэпера Notorious B.I.G и r’n’b-исполнительницу Мэри Джей Блайдж, помогал Джастину Тимберлейку, Ашеру, Бейонсе и многим другим.
— На сегодняшний день P. Diddy, конечно, нельзя назвать в числе самых актуальных рэперов. Пик его известности в качестве артиста пришелся на конец 1990-х и нулевые. Вместе с тем основные заслуги Дидди связаны не с исполнительством, а с продюсированием. Он же одним из первых стал экспериментировать с большим количеством сэмплов из старых песен и привлечением множества гостевых исполнителей, за что его обвиняли в уходе от чистоты рэпа. Однако в итоге именно в этом направлении и двинулась вся индустрия. Сегодня P. Diddy продолжает успешно работать как продюсер — в частности, он способствовал раскрутке звезды афробита Burna Boy, — отметил музыковед Сергей Уваров.
Как показывает практика подобных скандалов за рубежом, определенно звезду ждет культура отмены, а потому придется привыкать к своему настоящему имени. Теперь для американского правосудия и СМИ он будет уже просто Шоном Комбсом, а никак не P. Diddy.