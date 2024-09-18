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Одиннадцать классов отправили на карантин из-за вспышки ОРВИ под Новосибирском

Регистрация диагнозов вирусной инфекции увеличились на 110%.

В Бердске Новосибирской области 17 сентября 11 классов отправили на карантин из-за вспышки ОРВИ. Об этом сообщило издание «Бердск-Онлайн».

Больше всего досталось школе № 8 — там закрыли десять классов из-за того, что порог заболеваемости превысил 40%. При этом резкий рост заболеваемости ОРВИ отметили на прошлой неделе.

— Регистрация диагнозов ОРВИ увеличились на 110%. Вот он и пришел — идет эпидсезон, — сказала главный врач БЦГБ Елена Тоцкая.

Напомним, в начале сентября ипподром в Новосибирске ввел карантин из-за ОРВИ.

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