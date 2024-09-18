Одиннадцать классов отправили на карантин из-за вспышки ОРВИ под Новосибирском

В Бердске Новосибирской области 17 сентября 11 классов отправили на карантин из-за вспышки ОРВИ. Об этом сообщило издание «Бердск-Онлайн».
Больше всего досталось школе № 8 — там закрыли десять классов из-за того, что порог заболеваемости превысил 40%. При этом резкий рост заболеваемости ОРВИ отметили на прошлой неделе.
— Регистрация диагнозов ОРВИ увеличились на 110%. Вот он и пришел — идет эпидсезон, — сказала главный врач БЦГБ Елена Тоцкая.
Напомним, в начале сентября ипподром в Новосибирске ввел карантин из-за ОРВИ.