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Двухсотлетнюю церковь начали восстанавливать под Воронежем

Церковь Богоявления в селе Пекшево Рамонского района планируют отреставрировать до следующей осени. Сейчас здание полуразрушено, однако специалисты собираются восстановить все утраченные части фасада.

Церковь Богоявления была построена в 1826 году помещицей Александрой Нечаевой. Храм работал до 30-х годов прошлого века, памятником архитектуры здание признали лишь в 1987 году. Церковь классифицируют как образец провинциальной архитектуры 19 века, прослеживающийся стиль — ампир.

Разрешение на реставрацию храма было выдано управлением по охране ОКН в этом году, а уже через год храм, по плану, будет восстановлен. У здания появятся новые крыша, коммуникации, восстановят и фасад. «Интересно, что фрагментарно сохранились метопы с изображением серафимов. Проектировщиками принято решение выполнить все метопы одинаковыми с барельефами серафимов», — добавили в управлении по охране ОКН Воронежской области.

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