Двухсотлетнюю церковь начали восстанавливать под Воронежем

Разрешение на реставрацию храма было выдано управлением по охране ОКН в этом году, а уже через год храм, по плану, будет восстановлен. У здания появятся новые крыша, коммуникации, восстановят и фасад. «Интересно, что фрагментарно сохранились метопы с изображением серафимов. Проектировщиками принято решение выполнить все метопы одинаковыми с барельефами серафимов», — добавили в управлении по охране ОКН Воронежской области.