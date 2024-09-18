В Челябинске разделили остановку на площади Революции: где ждать нужный автобус

Остановочный пост № 2 расположен ближе к улице Кирова. Он предназначен для маршрутов, которые не сворачивают на Воровского, а движутся дальше по проспекту Ленина. Ждать там стоит автобусы № 2, № 3, № 4, № 22а, № 64, № 78, № 123, № 128, № 483, а также троллейбусы № 10 и № 19.