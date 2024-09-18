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В Челябинске разделили остановку на площади Революции: где ждать нужный автобус

В Челябинске остановка «Площадь Революции» стала двойной.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске решили разделить остановку общественного транспорта «Площадь Революции». Теперь автобусы и троллейбусы, движущиеся в сторону ЮУрГУ, будут останавливаться в разных местах в зависимости от маршрута.

Челябинцам, которым надо ехать через улицу Воровского, потребуется воспользоваться постом остановки № 1. Он расположен ближе к улице Цвиллинга. Тормозить там будут автобусы № 14 и № 90с, а также троллейбус № 16.

Остановочный пост № 2 расположен ближе к улице Кирова. Он предназначен для маршрутов, которые не сворачивают на Воровского, а движутся дальше по проспекту Ленина. Ждать там стоит автобусы № 2, № 3, № 4, № 22а, № 64, № 78, № 123, № 128, № 483, а также троллейбусы № 10 и № 19.