«У вас дом горит!»: в Бурятии случайные очевидцы спасли семью из пожара

— Возле забора стояла супружеская пара. Я подбежал к ним и спросил, вызвали ли они спасателей. Женщина как раз говорила с ними по телефону, — вспоминает Денис Гула в беседе с корреспондентом КП-Иркутск. — Затем поинтересовался, хозяева они или соседи. Оказалось, что не те и не другие — такие же случайные свидетели, как и мы. Взглянув на горящую крышу, я заметил, что огонь распространяется от печной трубы, из которой идет дым. Значит, внутри точно кто-то был. На часах было около 22 часов вечера, скорее всего, семья спала.