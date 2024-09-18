«У вас дом горит!»: в Бурятии случайные очевидцы спасли семью из пожара

43-летний Денис Гула и 35-летний Леонид Афанасьев — коллеги. Оба трудятся в пожарном поезде на станции Улан-Удэ. Эти специальные составы предназначены для тушения железнодорожных объектов, перевозки воды, насосных установок и другого оборудования, необходимого при чрезвычайных ситуациях.
Вечером 15 сентября мужчинам вновь пришлось оказаться в экстремальных условиях, но не во время очередной смены. Возвращаясь домой, на улице Николая Петрова они увидели устремляющиеся ввысь черные клубы дыма. Подъехав поближе, пожарные поняли — огонь охватил двухэтажный коттедж.
— Возле забора стояла супружеская пара. Я подбежал к ним и спросил, вызвали ли они спасателей. Женщина как раз говорила с ними по телефону, — вспоминает Денис Гула в беседе с корреспондентом КП-Иркутск. — Затем поинтересовался, хозяева они или соседи. Оказалось, что не те и не другие — такие же случайные свидетели, как и мы. Взглянув на горящую крышу, я заметил, что огонь распространяется от печной трубы, из которой идет дым. Значит, внутри точно кто-то был. На часах было около 22 часов вечера, скорее всего, семья спала.
За плечами Дениса 21 год службы в рядах пожарных. За эти годы сибиряк научился оценивать обстановку за считанные секунды. Спасать человеческие жизни также приходилось не раз, поэтому не мог позволить себе ждать, когда приедут сотрудники МЧС. Он бросился к металлическим воротам, но те были заперты. Было принято решение перелезать через забор.
— Все происходило очень быстро. Когда я оказался во дворе, залаяли собаки. Я даже не успел постучать в дверь. Услышав шум, вышел хозяин. Спросил, что мне нужно. А я ему: «У вас дом горит!». Пламя уже распространилось по кровле. Он тут вывел на улицу жену и внучку.
Из-за плотной застройки, огонь перекинулся на гараж. Увидев это, Денис Гула и Леонид Афанасьев начали эвакуировать из него УАЗ.
— Вытолкать его у нас вдвоем не вышло, но хозяин быстро нашел ключи и завел машину. Затем мужчина направился ко второму гаражу. Там у него был припаркован грузовик ГАЗ-66. В этот момент к нам на подмогу пришли еще двое очевидцев. Вместе мы смогли вытолкать его на пригорок и отогнать в безопасное место.
С момента звонка в пожарно-спасательную службу прошло 7 минут. По адресу приехали пожарные расчеты с сиренами. Всего на тушении работали 22 спасателя, задействовали восемь единиц техники. Огонь успел охватить 213 квадратных метров. Причину случившегося предстоит установить дознавателям.
— К счастью, никто не пострадал, — сообщил старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения ГУ МЧС России по Бурятии Александр Децик. В ведомстве высоко оценили поступок коллег и поблагодарили за бдительность.
Близкие мужчин своими героями тоже гордятся.
— Рассказывать жене ничего не пришлось, — говорит Денис. — Она увидела мою перебинтованную руку и сама спросила, что случилось. Порез остался от профнастила, из которого был сделан забор. Поранился, когда перелезал. Кровь долго не останавливалась, вот и попросил помощи у медиков «скорой». Оказалось, что супруга читала о пожаре в соцсетях, но даже и подумать не могла, что я в эти минуты нахожусь там.