Пять новых водопроводов появятся до конца года в Омской области

До конца этого года в Омской области запустят еще пять новых водопроводов. С 2019 когда на территории региона ввели в эксплуатацию 18 таких объектов.
Сейчас качественной питьевой водой обеспечено почти 90% населения Омской области, среди городского населения — 97,9%.
В рамках федерального проекта «Чистая вода» в регионе строятся межпоселковые водопроводы общей протяженностью более 50 км:
— завершено строительство межпоселкового водопровода и водопроводных сооружений до села Первотаровка;
— продолжается строительство водовода от Омска до села Андреевка;
— на завершающей стадии находится реконструкция водопроводных сетей в поселке Черлак, сетей водоснабжения и установка очистных сооружений в селе Артын, а также строительство водоводов от села Морозовка до поселка Октябрьского и от поселка Большеречье до села Шипицыно.
Более 13 км водопроводных сетей строители уже проложили на водопроводе от поселка Большеречье до села Шипицыно. В скором времени рабочие завершат пусконаладочные работы и гидравлические испытания.
Запуск водопровода позволит более 1,3 тыс. омичей получить доступ к качественной питьевой воде из центрального водоснабжения.