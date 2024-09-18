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Пять новых водопроводов появятся до конца года в Омской области

На территории области сейчас строят межпоселковые водопроводы общей протяженностью более 50 км.

Источник: Комсомольская правда

До конца этого года в Омской области запустят еще пять новых водопроводов. С 2019 когда на территории региона ввели в эксплуатацию 18 таких объектов.

Сейчас качественной питьевой водой обеспечено почти 90% населения Омской области, среди городского населения — 97,9%.

В рамках федерального проекта «Чистая вода» в регионе строятся межпоселковые водопроводы общей протяженностью более 50 км:

— завершено строительство межпоселкового водопровода и водопроводных сооружений до села Первотаровка;

— продолжается строительство водовода от Омска до села Андреевка;

— на завершающей стадии находится реконструкция водопроводных сетей в поселке Черлак, сетей водоснабжения и установка очистных сооружений в селе Артын, а также строительство водоводов от села Морозовка до поселка Октябрьского и от поселка Большеречье до села Шипицыно.

Более 13 км водопроводных сетей строители уже проложили на водопроводе от поселка Большеречье до села Шипицыно. В скором времени рабочие завершат пусконаладочные работы и гидравлические испытания.

Запуск водопровода позволит более 1,3 тыс. омичей получить доступ к качественной питьевой воде из центрального водоснабжения.