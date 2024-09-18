Пять новых водопроводов появятся до конца года в Омской области

— на завершающей стадии находится реконструкция водопроводных сетей в поселке Черлак, сетей водоснабжения и установка очистных сооружений в селе Артын, а также строительство водоводов от села Морозовка до поселка Октябрьского и от поселка Большеречье до села Шипицыно.