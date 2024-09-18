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Донские синоптики рассказали, когда вода вернётся в Дон

Это произойдёт к концу недели.

Сейчас в Олбани: +14° 0 м/с 94% 758 мм рт. ст. +17°
Источник: Аргументы и факты

Синоптики ростовского гидрометцентра рассказали, когда вода вернётся в Дон. Это произойдёт к концу недели, ориентировочно — 22 сентября.

Такой срок назвала начальник отдела гидрологических прогнозов Людмила Волкова в разговоре с ТАСС. А пока уровень в реке заметно снизился из-за сильного восточного ветра.

«Ветровой сгон продолжается, пока уровни где-то на 20−30 см ниже нормы. Ожидаем, что уровень воды сможет восстановиться в воскресенье в связи с уменьшением восточного ветра», — сообщила гидролог.

А ранее мы сообщали, что в Ростове из-за шквалистого ветра в нескольких местах обмелел Дон.