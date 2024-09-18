Донские синоптики рассказали, когда вода вернётся в Дон

Синоптики ростовского гидрометцентра рассказали, когда вода вернётся в Дон. Это произойдёт к концу недели, ориентировочно — 22 сентября.
Такой срок назвала начальник отдела гидрологических прогнозов Людмила Волкова в разговоре с ТАСС. А пока уровень в реке заметно снизился из-за сильного восточного ветра.
«Ветровой сгон продолжается, пока уровни где-то на 20−30 см ниже нормы. Ожидаем, что уровень воды сможет восстановиться в воскресенье в связи с уменьшением восточного ветра», — сообщила гидролог.
А ранее мы сообщали, что в Ростове из-за шквалистого ветра в нескольких местах обмелел Дон.