«Известия»: Минпросвещения рекомендует ограничить число детей-мигрантов в классе

СПЧ в ответ предложил ряд мер, которые, по мнению совета, могли бы решить проблемы, связанных с обучением детей мигрантов в школах. Среди них была установка языкового ценза для всех иностранных граждан вне зависимости от того, по какой программе они въезжают в РФ; открытие центров социальной, культурной и языковой адаптации; признание на законодательном уровне, что дети мигрантов, не владеющие или слабовладеющие русским языком, — это дети с особыми образовательными потребностями; а также срочная подготовка преподавателей русского языка как иностранного.