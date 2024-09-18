Всего лишь перенесли три мешка с чаем! Сибирячка рассказала, как выиграла миллион рублей

— Как раз, когда была пандемия COVID-19 и все оказались на самоизоляции, мне представился такой шанс. Я приходила на занятия в летную школу, а параллельно в одном наушнике слушала лекцию по учебе в магистратуре. Было сложно. Но меня так воодушевляла эта история. Тяга к небу передалась от отца, я получила такое удовольствие и ощущение легкости и свободы, когда сама поднялась на высоту за штурвалом! Теперь я мечтаю приобрести собственный самолет и отправиться на нем в путешествие по стране.