Всего лишь перенесли три мешка с чаем! Сибирячка рассказала, как выиграла миллион рублей

Сильная, волевая и очень целеустремленная. Такое впечатление производит при общении Яна Миняйло из Улан-Удэ. В свои 27 лет девушка добилась немалых успехов: она занимается серьезными научными исследованиями, работает в Центре подготовки космонавтов, умеет управлять легкомоторным самолетом. Сама она, кстати, тоже мечтает и готовится отправиться к звездам. Также недавно сибирячка стала участницей интеллектуально-развлекательного шоу «Вызов» на ТНТ и о яркой девушке узнала вся страна. Подробности — в материале КП-Иркутск.
Пошла по стопам отца.
— Я родилась в Улан-Удэ. Но прожила в этом городе всего лишь до трех лет, затем мои родители переехали в Москву, — рассказывает Яна Миняйло. — Но в столице Бурятии остались бабушка и дедушка. Стараюсь приезжать к ним в гости каждый год. Очень люблю атмосферу города, местную культуру, и, конечно же, Байкал!
После школы девушка поступила в МГУ на отделение фундаментальной физико-химической инженерии. При этом она утверждает, что занятия наукой никогда не были ее заветной мечтой.
— Не собиралась становиться ученым, так как вообще не понимала, кто это такие. (Смеется). Просто еще в школе мне очень нравились точные науки. Поэтому, получив результаты ЕГЭ, выбирала факультеты, которые бы мне подходили. Так и пришла в МГУ. Мне нравилась наука, но я поняла, что не хочу всю жизнь провести в одной лаборатории. Я начала думать о том, где могу пригодиться со своим техническим образованием. И неожиданно в голове возник образ космонавта!
«Классная у них профессия. И наукой занимаются, и на самолетах летают, и с космической техникой работают. К тому же у них отличное здоровье и спорт в жизни каждый день присутствует. Мечта!» — подумала Яна. И тщательно все взвесив, решила, что хочет получить магистерскую степень в том же университете, но уже на факультете космических исследований. В 2021 году Яну приняли в аспирантуру.
— Когда я рассказала об этом родителям, папа обрадовался и поддержал. Он несколько лет проработал пилотом гражданской авиации и даже не мог предположить, что дочь пойдет по его стопам. А мама очень переживала! Мол, куда я собралась. Злилась! Но со временем привыкла, а теперь даже гордится!
Мечтает о космосе.
В настоящее время Яна работает в знаменитом Центре подготовки космонавтов, где занимается научными исследованиями. Создает математические модели вестибулярного и глазодвигательного аппаратов, а также изучает механизмы укачивания в условиях невесомости. Девушка и сама мечтает о том, чтобы когда-нибудь стать ближе к звездам. Параллельно с исследованиями готовится к зачислению в отряд космонавтов. Но признается, что это не так просто.
— Среди представительниц слабого пола у нас в отряде всего пара женщин. Довольно сложно пройти отбор, поблажек не дают. Очень важна физическая подготовка. В 2023 году, активно тренируясь на протяжении нескольких месяцев, я выжала себя на полную, но едва ли приблизилась к требуемым нормативам.
А их немало, около 20 пунктов. Будущие покорители космоса должны отменно бегать, проплывать под водой, прыгать с вышки и в длину, иметь хорошую растяжку, подтягиваться, отжиматься и многое другое. К тому же обладать идеальным здоровьем. Заявку Яны отклонили, но девушка не теряет надежды и ждет следующего отбора, планируя подойти к подготовке более тщательно.
Умеет управлять штурвалом самолета.
Если думаете, что этой хрупкой девушке больше нечем вас удивить, то ошибаетесь. Яна — обладательница удостоверения частного пилота. Несколько лет назад она впервые села за штурвал легкомоторного самолета. Все это ради того, чтобы быть ближе к мечте и цели о космосе.
— Как раз, когда была пандемия COVID-19 и все оказались на самоизоляции, мне представился такой шанс. Я приходила на занятия в летную школу, а параллельно в одном наушнике слушала лекцию по учебе в магистратуре. Было сложно. Но меня так воодушевляла эта история. Тяга к небу передалась от отца, я получила такое удовольствие и ощущение легкости и свободы, когда сама поднялась на высоту за штурвалом! Теперь я мечтаю приобрести собственный самолет и отправиться на нем в путешествие по стране.
Яна признается, что, когда в незнакомой компании рассказывает о своей необычной мечте и увлечениях, мужчины нередко проявляют к ней особенный интерес. Еще бы! Ведь не часто удается встретить красотку, которая разбирается в науке и технике. Однако сердце героини пока еще свободно. Девушка рассчитывает, что в ближайшие годы посвятит себя карьере, а уже потом — семье и детям.
Приняла участие в съемках шоу.
Летом этого года сибирячка приняла участие в съемках интеллектуально-развлекательного шоу «Вызов» на телеканале ТНТ. 10 звезд шоу-бизнеса и 10 талантов из мира науки и искусства из России и Китая объединяются в борьбе за 10 миллионов рублей.
— Когда я прошла кастинг и попала в шоу, то не могла поверить, мне до последнего казалось, что это все нереально. Но уже через несколько недель поехала в Вологду, где проходили съемки, там и началась наша жизнь внутри реалити.
В этом сезоне проекта конкуренцию российским звездам и ученым составили участники из Китая. В первом выпуске в паре с Яной оказался популярный актер из Поднебесной — Лю Жань. В этом испытании им предстояло донести три мешка с чаем от старта до финиша, преодолевая различные препятствия. Они успешно прошли его и стали обладателями миллиона рублей.
— Я получила очень много эмоций! Каждый день съемок был удивительным! Сложновато приходилось находить общий язык с участниками, эффективно играть и понимать друг друга, но одновременно это и было самое интересное! Благодаря участию в проекте, я получила большой опыт, стала гораздо увереннее в себе. Я не задумывалась о том, как распорядиться выигрышем, который мы заработали после первого большого испытания. Но я точно поняла, что мне очень нравится атмосфера подобных проектов, я бы с удовольствием приняла участие еще в каких-нибудь шоу!