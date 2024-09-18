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В Самаре могут запустить дополнительный короткий маршрут автобуса № 67

Дептранс Самары разрабатывает варианты решения проблемы переполненных автобусов № 67.

Источник: Комсомольская правда

Жители Самары вновь выразили недовольство переполненными автобусами, особенно маршрутами № 1 и № 67. Их жалобы появились под постом губернатора Самарской области в социальных сетях.

«В транспорт не войдешь и не выйдешь. Автобусы № 1 и № 67 едут забитые практически от начальной и до конечной. Реальные решения проблемы будут искаться?» — написала одна из горожанок.

На вопрос горожанки отреагировали представители департамента транспорта Самары. По словам чиновников, сейчас на стадии обсуждения находятся вопросы об открытии дополнительного короткого маршрута. Также прорабатываются и другие варианты решения проблемы. У перевозчика наблюдается дефицит водителей, который не позволяет обеспечить ритмичность маршрут.