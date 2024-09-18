В Самаре могут запустить дополнительный короткий маршрут автобуса № 67

На вопрос горожанки отреагировали представители департамента транспорта Самары. По словам чиновников, сейчас на стадии обсуждения находятся вопросы об открытии дополнительного короткого маршрута. Также прорабатываются и другие варианты решения проблемы. У перевозчика наблюдается дефицит водителей, который не позволяет обеспечить ритмичность маршрут.