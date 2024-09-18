Главные новости 18 сентября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 18 сентября 2024 года.
За ночь сбили 54 БПЛА над пятью российскими регионами
В ночь на 18 сентября ПВО сбила 27 беспилотников в Курской области, 16 — в Брянской, семь — в Смоленской, три — в Белгородской и один — в Орловской. Информации о разрушениях нет.
СМИ: «Моссад» заложил взрывчатку в 5 тыс. пейджеров для «Хезболлы»
Израильский «Моссад» мог заложить взрывчатку в 5 тыс. пейджеров, заказанных «Хезболлой» и изготовленных тайваньской компанией Gold Apollo, сообщает Reuters. В самой компании информацию опровергли, заявив, что устройства произвела европейская фирма. Пейджеры модели AP924 принимают текстовые сообщения, но не могут звонить.
Верховный суд разрешил взимать «НДС сверху»
ВС разрешил взыскивать «НДС сверху», добавляя налог к сумме контракта, что противоречит практике с 2014 года. Решение связано с конкретным договором на строительные работы в Амурской области, но юристы считают, что это не меняет общую концепцию.
В Германии заявили об изменившейся ситуации с доверием к Украине
Член бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре отметил снижение доверия к Украине из-за сообщений о ее причастности к подрывам «Северного потока» и «Северного потока-2». Об этом говорится в его обращении к правительству.
Стало известно последнее сообщение с батискафа «Титан»
Через час после погружения батискафа «Титан» экипаж передал сообщение «здесь все в порядке», после чего связь была потеряна. В результате его затопления в июне 2023 года погибли пять человек.