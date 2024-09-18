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Главные новости 18 сентября 2024 года

Последние новости за сегодня — 18 сентября 2024 года. Рассказываем, что произошло в России, Украине и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 18 сентября 2024 года.

За ночь сбили 54 БПЛА над пятью российскими регионами

В ночь на 18 сентября ПВО сбила 27 беспилотников в Курской области, 16 — в Брянской, семь — в Смоленской, три — в Белгородской и один — в Орловской. Информации о разрушениях нет.

СМИ: «Моссад» заложил взрывчатку в 5 тыс. пейджеров для «Хезболлы»

Израильский «Моссад» мог заложить взрывчатку в 5 тыс. пейджеров, заказанных «Хезболлой» и изготовленных тайваньской компанией Gold Apollo, сообщает Reuters. В самой компании информацию опровергли, заявив, что устройства произвела европейская фирма. Пейджеры модели AP924 принимают текстовые сообщения, но не могут звонить.

Верховный суд разрешил взимать «НДС сверху»

Источник: РИА "Новости"

ВС разрешил взыскивать «НДС сверху», добавляя налог к сумме контракта, что противоречит практике с 2014 года. Решение связано с конкретным договором на строительные работы в Амурской области, но юристы считают, что это не меняет общую концепцию.

В Германии заявили об изменившейся ситуации с доверием к Украине

Член бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре отметил снижение доверия к Украине из-за сообщений о ее причастности к подрывам «Северного потока» и «Северного потока-2». Об этом говорится в его обращении к правительству.

Стало известно последнее сообщение с батискафа «Титан»

Источник: Reuters

Через час после погружения батискафа «Титан» экипаж передал сообщение «здесь все в порядке», после чего связь была потеряна. В результате его затопления в июне 2023 года погибли пять человек.