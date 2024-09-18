Почетным знаком «Признание» наградят двух жителей Иркутской области 27 сентября

На 15-сессии Законодательного собрания Иркутской области назвали людей, которые получат Почетный знак Юрия Абрамовича Ножикова «Признание». Награждение состоится 27 сентября, в день Иркутской области. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
Так одним из номинантов стал Алексей Анатольевич Панкин. Знак ему присудят за достижения в социальной деятельности Приангарья. Более 20 лет он трудился литейщиком цветных металлов на Иркутском алюминиевом заводе. Вместе с супругой взял из детского дома 13 детей, также воспитает четырех кровных. Один из сыновей погиб «за ленточкой», еще одного отдали биологической матери, но перед этим помогли ей встать на ноги. На данный момент в семье воспитывают восемь детей. Все они — волонтеры группы «Добро без границ».
Еще одним номинантом стала Таисия Чернова. Она работает директором «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Братского района». Многое сделала для развития образования в Приангарье, основала сам центр и является его руководителем. Сейчас ему уже более 30 лет.
— За эти годы почти четыре тысячи воспитанников так или иначе связали свою судьбу с учреждением. Таисия Борисовна одна из первых руководителей внедрила комплексную методику социально-трудовой реабилитации. Владеет обстановкой и состоянием дел каждого ребенка и его семьи, — рассказывают в пресс-службе правительства.
В 2014 году ее наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени". За долгие годы своей деятельности она получила множество грамот и несколько званий.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре изменится движение маршрута № 81.