Почетным знаком «Признание» наградят двух жителей Иркутской области 27 сентября

Так одним из номинантов стал Алексей Анатольевич Панкин. Знак ему присудят за достижения в социальной деятельности Приангарья. Более 20 лет он трудился литейщиком цветных металлов на Иркутском алюминиевом заводе. Вместе с супругой взял из детского дома 13 детей, также воспитает четырех кровных. Один из сыновей погиб «за ленточкой», еще одного отдали биологической матери, но перед этим помогли ей встать на ноги. На данный момент в семье воспитывают восемь детей. Все они — волонтеры группы «Добро без границ».