Большинство жителей Татарстана думают об увольнении

Большая часть «думающих об увольнении» — люди в возрасте от 18 до 24 лет (62%), также больше половины (59%) таких граждан в возрасте от 55 лет и старше. Среди граждан, которым от 25 до 54 лет таких «задумавшихся» — больше половины.
Со слов Султановой, треть опрошенных задумываются сменить работу, в поисках подработки — 10%, а еще 3% мечтают, уволившись, открыть собственный бизнес.
Спикер добавила, в Татарстане, как и в целом по стране, сформировался рынок соискателя. На 1 вакансию претендуют 3 резюме. Такие данные — доказательство низкой конкуренции.