«Мама, я был в аду»: Погибшему при зачистке под Артемовском командиру с позывным Гуф открыли парту Героя в Сальске

Галина Владимировна говорит о своем сыне Денисе Касьянове, погибшем на СВО в 30 лет, на удивление стойко, лишь раз проронив слезу. Потому что привыкла держаться: муж военный, сама трудится в воинской части, и сын пошел защищать Родину.
Денис всегда был маминой опорой, примером для младшего брата и человеком, на которого всегда могли положиться друзья и сослуживцы. Теперь его лицо, уверенное и серьезное, смотрит на нынешних школьников с парты Героя, установленной в его честь. Ее открыли в школе № 21 в Сальске Ростовской области.
«К НАМ ОПЯТЬ ФАШИСТЫ ИДУТ?».
— Он все время улыбался, был очень жизнерадостным, в школу бежал с удовольствием, чтобы увидеться с друзьями, — с улыбкой вспоминает мама. — А, когда поступил в казачий лицей, увлекся верховой ездой, даже мог встать в полный рост на седло, пока лошадь бегала по кругу манежа! С гордостью участвовал в парадах в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Родные видели у парня все задатки военного, но после срочной службы в армии он решил стать поваром. Поэтому новость о подписанном контракте оказалась для семьи неожиданностью.
— Он сам пошел в военкомат. Не ради денег — зарабатывал сын прилично. Денис с начала спецоперации смотрел новости и спрашивал меня: «Мама, к нам опять фашисты идут?». А однажды сказал: «Я подписал контракт. Решил все-таки бороться с этим нацизмом».
У сына было обостренное чувство справедливости после детства в Абхазии.
— Денис появился на свет в тот период, когда шли самые тяжелые бои с войсками Грузии. Он рос и слышал наши рассказы, знал, что мой папа и брат участвовали в конфликте, что много соседей погибло, и в школе это проходил. Уже после его четвертого класса мы переехали в Ростовскую область. А потом сын впитал понятие воинского долга, общаясь с моим вторым мужем — военным.
«ОТДАЛ ДЕНЬГИ НА ОПЕРАЦИЮ МАЛЕНЬКОЙ ДЕВОЧКЕ».
Первые полгода на передовой Денис Касьянов с позывным «Гуф» провел в Донецкой народной республике. Практически сразу его подразделение попало под затяжной минометный обстрел, и дончанин не выходил на связь с родными больше полутора месяцев.
— Это было очень тяжело. Мы мониторили имена раненых, погибших. А человек нигде не числится — ни погибшим, ни живым, никаким! А потом он вышел на связь: помнил мой номер наизусть и набрал с чужого телефона. И его слов «Мам, привет!» было уже достаточно.
Позже Денис признался, что из ста пятидесяти человек, приехавших в ДНР, осталось десять. Их зачислили к подразделению группы разведки: в ее составе парни освобождали город Попасная в ЛНР, где шли ожесточенные бои.
— Он сказал только: «Мама, я был в аду». И больше никаких подробностей.
Когда полгода контракта истекли, Денис вернулся домой.
— Он узнал, что в Батайске маленькой девочке собирают деньги, чтобы сделать сложную операцию на сердце. И сынок помог, но о подробностях не распространялся. Я даже не знаю, как зовут малышку.
Парень устроился на работу, но не мог забыть того, что пережил за ленточкой. Меньше, чем через год он снова подписал контракт.
— Денис сказал: «Знаешь, я опять пойду туда. Я спокойно говорить не могу — у меня там все ребята». И шел туда без розовых очков.
«ОНИ ТАК И НЕ УСПЕЛИ СТАТЬ РОДИТЕЛЯМИ».
В разведгруппе «Гуф» освобождал Марьинку, эвакуировал раненых в тяжелом бою под Артемовском в ДНР. За свой подвиг был представлен к Георгиевскому Кресту IV степени.
— Его уважали за бесстрашие, за то, что мог хорошо организовать ребят. Денис проводил учения с молодым пополнением. Всегда рассказывал с теплом: «Пришла молодежь, мы тут с ними занимаемся». Ну и голодным у него никто не оставался: кормил ребят и сытно, и вкусно. Даже хашламу с пивом делал на костре.
Денис успел побывать дома, в кругу семьи отметить свое 30-летие.
— В тот день мы сделали наш последний совместный снимок, — листая фото на телефоне, мама задерживает взгляд на кадре, где обнимает двух рослых сыновей, а сама им и до плеч не достает.
Короткая передышка, и снова — на передовую, к своему подразделению. Ростовчанина назначили на должность командира отделения разведывательной роты, ему было присвоено звание младшего сержанта. Он выполнял задачи на Бахмутском направлении, и 20 ноября его в особом порядке наградили медалью «За отвагу», которую вручили прямо в окопе.
Тем временем Денис передал родным трогательное фото со спасенной маленькой девочкой на руках, снятое, когда наши военные помогали нескольким не успевшим покинуть опасный район семьям эвакуироваться. А еще приезжал, чтобы развестись.
— Бывшая супруга предложила разойтись. Они так и не успели стать родителями.
ПРОСИЛ КУПИТЬ КОСТЮМ-ТРОЙКУ.
Но, несмотря на жизненные сложности, дончанин строил планы на жизнь. Поступил в вуз — учился заочно на юриста. И к первой зимней сессии у него как раз подходил к концу контракт.
— За пару месяцев до этого он просил купить ему костюм-тройку. Я еще удивилась: он ничего кроме спортивного стиля не признавал, а тут — классика. А сын настаивал: «Я же в институт поступил! Буду на учебу ходить». И еще напоминал потом: «Ты заказала?». В конце декабря планировал быть на моем юбилее.
А ровно за месяц до своего дня рождения Галина Владимировна встала раньше обычного и пошла на кухню.
— Взяла нож, чтобы открыть пакет молока, а он выскользнул и упал в раковину. Раздался громкий звон.
После этого женщина не находила себе места.
— Сын должен был рано утром вернуться с задания и отписаться, что все с ним хорошо. Но СМС не было. Около десяти утра я написала ему: «Привет». Без ответа.
Но и вечером мама не смогла дозвониться сыну.
— Тогда набрала командиру сына с позывным Абакан — без ответа. Следом позвонила его товарищу Тихому, а потом он перезвонил и начал плакать в трубку.
Тогда мать узнала, что нож вылетел у нее из рук в ту минуту, когда сына не стало…
«В МЫСЛЯХ ОН ВСЕГДА С НАМИ».
В конце ноября Денис со своим отделением участвовал в зачистке территории в окрестностях Артемовска. И в то утро, когда начался сильнейший обстрел, он, прыгая замыкающим в окоп, получил смертельное ранение. Пуля прошла между ребер.
— Когда я была в морге на опознании, вспомнила слова сына о том, что он был в аду. И поняла, что это действительно был ад.
Костюм-тройку, что сын просил заказать, доставили 30 ноября, на следующий день после гибели Дениса. В нем парня и хоронили.
— Мои ребята хотели одеть его в форму, но я настояла на костюме: «Раз просил, оденьте его так». А военную форму положили рядом.
Когда в семью пришло горе, все приняли эту весть стойко.
— Бывало, если расклеюсь, Денис говорил: «Ты что — плакса? Ну что ты переживаешь? Ты же мама Гуфа! Все будет хорошо!» Он с детства любил диснеевского персонажа — неунывающего пса Гуфи. Даже, повзрослев, носил шуточные майки с его изображением.
Как и просил сын, когда беда пришла в дом, женщина держалась изо всех сил.
— Я же мама Гуфа. Разве должна была себя жалеть? Нет, нашей семье некогда раскисать. Дениса этим уже не поднимешь. Главное — мы позаботились о том, чтобы он был достойно захоронен, чтобы сохранить его память — сообщили в родную школу, где открыли парту Героя, в кадетский корпус. Спасибо директору, учителям, что теперь останется память о нем.
И дома мы каждый день разговариваем о Денисе: «А что бы он сказал в этой ситуации?» В мыслях он всегда с нами.