«Мама, я был в аду»: Погибшему при зачистке под Артемовском командиру с позывным Гуф открыли парту Героя в Сальске

— Я же мама Гуфа. Разве должна была себя жалеть? Нет, нашей семье некогда раскисать. Дениса этим уже не поднимешь. Главное — мы позаботились о том, чтобы он был достойно захоронен, чтобы сохранить его память — сообщили в родную школу, где открыли парту Героя, в кадетский корпус. Спасибо директору, учителям, что теперь останется память о нем.