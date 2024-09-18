Шер выступит на модном показе Victoria’s Secret

Показ мод Victoria’s Secret пройдет впервые с 2018 года. Это мероприятие славится тем, что проходку моделей сопровождают выступления музыкальных артистов. Так, в шоу принимали участие Джастин Тимберлейк, Рианна, Тейлор Свифт, Кэти Перри и многие другие.