Шер выступит на модном показе Victoria’s Secret

Американская певица Шер возглавит лайнап музыкальных исполнителей на модном показе Victoria’s Secret, который состоится 15 октября. Сообщается, что в этот раз в шоу примут участие только женщины.
Victoria’s Secret сообщили об участии Шер в шоу в своих социальных сетях.
Это мир женщин, поэтому понятно, что показ мод невозможен без самой матери моды — Шер!
Victoria’s Secret
компания.
Показ мод Victoria’s Secret пройдет впервые с 2018 года. Это мероприятие славится тем, что проходку моделей сопровождают выступления музыкальных артистов. Так, в шоу принимали участие Джастин Тимберлейк, Рианна, Тейлор Свифт, Кэти Перри и многие другие.
Недавно также стало известно, что хедлайнером выступления на Super Bowl 2025 станет рэпер Кендрик Ламар.