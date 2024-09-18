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Шер выступит на модном показе Victoria’s Secret

Американская певица Шер возглавит лайнап музыкальных исполнителей на модном показе Victoria’s Secret, который состоится 15 октября. Сообщается, что в этот раз в шоу примут участие только женщины.

Источник: Звук

Американская певица Шер возглавит лайнап музыкальных исполнителей на модном показе Victoria’s Secret, который состоится 15 октября. Сообщается, что в этот раз в шоу примут участие только женщины.

Victoria’s Secret сообщили об участии Шер в шоу в своих социальных сетях.

Это мир женщин, поэтому понятно, что показ мод невозможен без самой матери моды — Шер!

Victoria’s Secret
компания.

Показ мод Victoria’s Secret пройдет впервые с 2018 года. Это мероприятие славится тем, что проходку моделей сопровождают выступления музыкальных артистов. Так, в шоу принимали участие Джастин Тимберлейк, Рианна, Тейлор Свифт, Кэти Перри и многие другие.

Недавно также стало известно, что хедлайнером выступления на Super Bowl 2025 станет рэпер Кендрик Ламар.