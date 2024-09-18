Как аграриям получить большой и качественный урожай озимых и пшеницы в Ростовской области, рассказал ученый

Как уточнил эксперт, Дон считается регионом рискованного земледелия. И этому есть объяснение. Дело в том, что Ростовская область подвержена нескольким факторам. Главный из них заключается в том, что в оптимальные сроки для посева озимых и пшеницы в регионе полностью отсутствует влага в поверхностном слое почвы или ее очень мало. Также в зимний период нередко появляется большая ледяная корка на поверхности, а еще присутствуют сильные морозы в совокупности с ветром. Это тоже приводят к гибели урожая.