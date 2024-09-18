Как аграриям получить большой и качественный урожай озимых и пшеницы в Ростовской области, рассказал ученый

В Ростовской области стартовали осенние полевые работы, начался сев озимых. По сообщениям минсельхоза региона, засеять озимыми собираются два миллиона и 850 тысяч гектаров.
О том, почему Ростовскую область называют регионом рискованного земледелия, и как донским аграриям получить большой и качественный урожай, в эфире радио «КП — Ростов-на-Дону» на волне 89,8 FM рассказал доктор сельскохозяйственных наук Николай Гурский.
СЕКРЕТ В ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАННЫХ СОРТАХ.
— С экономической точки зрения, 2,85 млн гектаров являются площадью, которая близка к оптимуму. Возделывая эту стратегическую культуру, мы получаем гарантированный рынок сбыта в течение круглого года. А это возможность и продать урожай, и получить необходимые средства для покрытия внутренних расходов.
По словам Николая Григорьевича, донские аграрии к тому же научились правильно подбирать сорта. И, если раньше упор делался на кубанскую селекцию, то теперь все больше и больше площадей отводится под сорта зерноградской и северодонецкой, которые выдерживают наиболее неблагоприятные погодные условия. Особенно они хороши в преодолении таковых в период зимовки.
Также многие аграрии проводят своевременную фитоэкспертизу семян, что позволяет получить актуальную характеристику посевного материала.
— Еще один фактор — подбор двух- или трехкомпонентных протравителей для семян озимых и пшеницы. Это дает возможность растениям укорениться и в дальнейшем неплохо себя чувствовать при росте и развитии. Также на Дону стали правильно активизировать сроки посева, расширять их для бобовых культур: гороха, нута и чечевицы. А также использовать фитомелирующие культуры: рапс и горчицу, которые дают возможность значительно увеличить урожай и его качество.
По словам Николая Гурского, донские аграрии к тому же широко применяют стимуляторы и регуляторы роста.
— Все это в совокупности дает возможность получить довольно стабильный урожай. Поэтому можно надеяться, что при благоприятных погодных условиях он будет получен неплохой и хорошего качества.
РЕГИОН С РИСКОВАННЫМ ЗЕМЛЕДЕЛИЕМ.
Как уточнил эксперт, Дон считается регионом рискованного земледелия. И этому есть объяснение. Дело в том, что Ростовская область подвержена нескольким факторам. Главный из них заключается в том, что в оптимальные сроки для посева озимых и пшеницы в регионе полностью отсутствует влага в поверхностном слое почвы или ее очень мало. Также в зимний период нередко появляется большая ледяная корка на поверхности, а еще присутствуют сильные морозы в совокупности с ветром. Это тоже приводят к гибели урожая.
— Ко всему этому есть и недоработки у многих аграриев. К примеру, раньше две культуры выращивались, чередуясь или подряд. Также были грубые нарушения технологии возделывания. Сеяли и нерайонированными сортами, которые могли привести к гибели в дальнейшем. Мы очень мало внимания уделяем полноте протравливания семян. А это ведет не только к потере урожайности, но и задерживанию всходов.
Урожайность также может сокращаться, если фермеры на протяжении многих лет применяют одни и те же препараты. А еще некоторые аграрии игнорируют влагосберегающие технологии.
— Но в последнее время у нас все с этим в порядке.
Ученый отметил, что многие наши аграрии устанавливают рекорды по урожаю. Как считает Николай Гурский, прежде всего это связано с правильным подбором адаптивных сортов, которые максимально раскрывают свои возможности в условиях Ростовской области. А еще академик видит потенциал в новейших отечественных сортах озимых и пшеницы, которые сейчас идут в производство.