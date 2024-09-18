В Хабаровский край вновь прибыл Поезд Победы

Передвижной музей «Поезд Победы», который зарекомендовал себя в качестве уникального выставочного проекта с патриотической направленностью, вновь прибыл в Хабаровский край. Сегодня состав принимали жители Комсомольска-на-Амуре, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на информацию пресс-службы города.
— Первыми посетителями поезда стали учащиеся школ города, волонтёры, помогающие военнослужащим, участвующим в СВО, и члены созданного недавно Совета руководителей города, среди них был и глава Комсомольска Дмитрий Заплутаев, — рассказал глава пресс-службы городской администрации Иван Лаврентьев.
Поезд уже был в Городе юности в 2021 году, но в этот раз комсомольчане смогут ознакомиться с его новой экспозицией, в ней представлена биолаборатория военной Японии, где проводились эксперименты над людьми. Дальше — фрагмент интерьера зала судебного процесса во Дворце юстиции города Нюрнберга. В экспозиции использованы прообразы реальных немецких и японских преступников.
19 и 20 сентября уникальный музей будет открыт для посещения с 10:00 до 15:00. Вход на перрон для посещения музея-поезда через здание вокзала. Посещение поезда — бесплатное. Возрастное ограничение 12+.
Предполагается, что за дни работы Музея в Комсомольске его смогут посетить около 5 тыс. горожан.
Поезд колесит по России уже 5 год при поддержке министерства науки и высшего образования РФ, РЖД и движения «Волонтёры Победы».
С 21 по 22 сентября экспозиция будет работать в Хабаровске. Посетить передвижную экспозицию можно бесплатно, но необходима предварительная регистрация на сайте проекта «Поезд Победы». Начнётся она за сутки до прибытия состава.