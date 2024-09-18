В Хабаровский край вновь прибыл Поезд Победы

Поезд уже был в Городе юности в 2021 году, но в этот раз комсомольчане смогут ознакомиться с его новой экспозицией, в ней представлена биолаборатория военной Японии, где проводились эксперименты над людьми. Дальше — фрагмент интерьера зала судебного процесса во Дворце юстиции города Нюрнберга. В экспозиции использованы прообразы реальных немецких и японских преступников.