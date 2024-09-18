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В Клетском районе Волгоградской области обследуют радиационный фон

Специалисты облкомприроды приступили к плановому радиационному обследованию. Мероприятие проводится в регионе ежегодно.

Всего до конца 2024 года будет проведена гамма-съемка 39 населенных пунктов в Волгоградской области. Экологи с помощью мобильной лаборатории оценят радиационную безопасность атмосферного воздуха.

Клетский район станет 19-м муниципальным образованием, который обследовали на наличие радиоактивных загрязнений с помощью мобильной лаборатории. В начале сентября соответствующие мероприятия провели в 9 населенных пунктах.

Измеряемые радиационные показатели не превышали естественных параметров. В среднем мощность экспозиционной дозы составляла 0,07 мкЗв / час. Это соответствует многолетним фоновым значениям в Волгоградской области, сообщили в облкомприроды.

Отметим, что в регионе работает комплекс автоматизированных постов наблюдения за радиационной обстановкой. В районах, не охваченных этой системой, проводятся выездные обследования.

экология