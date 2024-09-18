В центре Перми на месте старой инфекционной больницы появится сквер

Напомним, корпуса бывшей инфекционной больницы в центре Перми были построены еще в 1888 году. Они расположены на площади более 26 тысяч квадратных метров. В июле этого года на улице Леонова, 83 открылась краевая инфекционная больница. Все пациенты из старых корпусов с улицы Пушкина переехали в новую больницу.