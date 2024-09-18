В центре Перми на месте старой инфекционной больницы появится сквер

В Перми стартовал процесс согласования концепции обустройства сквера на месте старых корпусов инфекционной больницы. Новое общественное пространство появится на участке, ограниченном улицами Пушкина, Попова, Революции и Куйбышева. Об этом порталу «В курсе.ру» сообщили в краевом Министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельности.
Концепция сквера уже разработана. Вместо деревянных строений на территории планируется обустроить детскую площадку, зону для проведения массовых мероприятий и зону для тихого отдыха. Сейчас концепция проходит согласование с госинспекцией по охране объектов культурного наследия. Также прорабатывается вопрос по рекультивации земель.
Напомним, корпуса бывшей инфекционной больницы в центре Перми были построены еще в 1888 году. Они расположены на площади более 26 тысяч квадратных метров. В июле этого года на улице Леонова, 83 открылась краевая инфекционная больница. Все пациенты из старых корпусов с улицы Пушкина переехали в новую больницу.