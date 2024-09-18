К борьбе с борщевиком в Прикамье привлекут дорожников

Во время рассмотрения полугодового отчета по исполнению регионального бюджета депутаты поинтересовались причинами низких темпов освоения средств, выделенных на борьбу с сорняком. По словам госпожи Ременщиковой, это связано со сложностями при отборе подрядчиков. «Мы планируем отказаться от подрядного способа выполнения работ и передать их дорожным службам», — заявила замглавы минагро.