К борьбе с борщевиком в Прикамье привлекут дорожников

Во время рассмотрения полугодового отчета по исполнению регионального бюджета депутаты поинтересовались причинами низких темпов освоения средств, выделенных на борьбу с сорняком. По словам госпожи Ременщиковой, это связано со сложностями при отборе подрядчиков. «Мы планируем отказаться от подрядного способа выполнения работ и передать их дорожным службам», — заявила замглавы минагро.
По данным краевого минагро, с начала 2024 года в Пермском крае борщевик Сосновского был уничтожен на территориях общей площадью 5041 га. Наибольший объем убран в Чернушинском округе.