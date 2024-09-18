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К борьбе с борщевиком в Прикамье привлекут дорожников

Краевое минагро будет привлекать дорожные службы к уничтожению борщевика. Об этом сообщает телеграм-канал «Парламент. Пермский край» со ссылкой на выступление замглавы минагро Светланы Ременщиковой в заксобрании.

Во время рассмотрения полугодового отчета по исполнению регионального бюджета депутаты поинтересовались причинами низких темпов освоения средств, выделенных на борьбу с сорняком. По словам госпожи Ременщиковой, это связано со сложностями при отборе подрядчиков. «Мы планируем отказаться от подрядного способа выполнения работ и передать их дорожным службам», — заявила замглавы минагро.

По данным краевого минагро, с начала 2024 года в Пермском крае борщевик Сосновского был уничтожен на территориях общей площадью 5041 га. Наибольший объем убран в Чернушинском округе.

экология