В Ростовской области подрядчик «Западной хорды» получил иск на 168 млн рублей

Минтранс Ростовской области потребовал 168 млн рублей от подрядчика «Западной хорды» (ответчик — ООО «Т-Транс»). Финансовый спор рассмотрят в Арбитражном суде региона.
Речь идет о «взыскании пени по государственному контракту от 25 октября 2022 года». Иск поступил на рассмотрение почти две недели назад, 6 сентября. Предварительное заседание назначили на 16 октября 2024 года.
Истцу следует представить возражения на отзыв ответчика, а ответчику — отзыв на заявление и контррасчет. Сторонам рекомендовали принять меры к урегулированию ситуации.
Судя по данным сайта госзакупок, донское министерство транспорта намерено судиться с подрядчиком первого этапа строительства «Западной хорды». Сумма этого контракта составляла 1,2 млрд рублей.
Напомним, «Западная хорда» — заключительный участок Ростовского транспортного кольца. Ранее сообщалось, что проект создания новой проезжей части предполагает возведение четырех развязок и пяти путепроводов. Общая длина хорды составит 12,25 км.