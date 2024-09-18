Объявлен новый официальный график школьных каникул на 2024−2025 учебный год для Приморья

«В соответствии с четвертной системой, учебный год делится на четыре части. I четверть: с сентября до конца октября. II четверть: с ноября до Нового года. III четверть: с января до конца марта. IV четверть: с апреля до конца мая», — сообщает пресс-служба минобра России.
В ведомстве отметили, что такая структура организации занятий в школах позволяет детям отдыхать четыре раза в год, что способствует более эффективному усвоению материала и поддержанию хорошего психологического состояния учащихся.
Министерство образования России рекомендует учебным учреждениям Приморского края утвердить следующие даты каникул:
Осенние каникулы: с 28 октября по 4 ноября 2024 года. Это время позволит ученикам восстановить силы после первого учебного периода и подготовиться к зимним праздникам.
Зимние каникулы: с 30 декабря 2024 года по 12 января 2025 года. Данный период включает в себя новогодние праздники, что делает его особенно долгожданным для детей и их родителей.
Весенние каникулы: с 24 по 31 марта 2025 года. Весна — это время, когда учащиеся могут насладиться первыми теплыми днями и подготовиться к завершению учебного года.
Летние каникулы: начинаются с 24 мая 2025 года для школ с шестидневной учебной неделей или с 23 мая для пятидневной. Эти каникулы являются наиболее продолжительными и ожидаемыми, так как открывают двери для летнего отдыха и различных мероприятий.
Важно отметить, что окончание учебы для учащихся 9-х и 11-х классов будет зависеть от расписания Государственной итоговой аттестации, поэтому выпускникам следует быть готовым к внесению корректив в график отдыха от школы ближе к проведению ГИА.
Особое внимание уделяется первоклассникам, которые в III четверти получат дополнительные каникулы с 17 по 24 февраля 2025 года. Это решение принято для того, чтобы помочь самым младшим ученикам адаптироваться к школьной жизни и дать им возможность отдохнуть.
Кроме того, школьники будут отдыхать в установленные по российским законам нерабочие праздничные дни. К ним относятся:
- День народного единства (4 ноября)
- День защитника Отечества (23 февраля)
- Международный женский день (8 марта)
- День весны и труда (1 мая)
- День Победы (9 мая)
Точные даты следует уточнять на официальном сайте конкретного учебного заведения. Школы Приморья должны опубликовать окончательный график школьных каникул на 2024−2025 учебный год до конца сентября.