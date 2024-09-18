Объявлен новый официальный график школьных каникул на 2024−2025 учебный год для Приморья

Летние каникулы: начинаются с 24 мая 2025 года для школ с шестидневной учебной неделей или с 23 мая для пятидневной. Эти каникулы являются наиболее продолжительными и ожидаемыми, так как открывают двери для летнего отдыха и различных мероприятий.