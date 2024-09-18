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В мэрии Перми рассказали, когда сдадут новый приют для собак

ПЕРМЬ, 18 сентября, ФедералПресс. Работы по обустройству нового муниципального приюта для безнадзорных животных, который возводят на улице Верхнемостовой, планируют завершить до конца 2024 года. Об этом на комитете по пространственному развитию и благоустройству гордумы сообщил начальник управления по экологии и природопользованию Дмитрий Андреев.

Источник: Freepik

«На сегодня в новом приюте уже установлено больше 180 вольеров. Они готовы к приему животных. Но сейчас мы их не перевозим, пока здесь не достроен ряд объектов. Среди них ветеринарный блок, санитарный пропускник, а также предстоит ремонт ограждений», — рассказал депутатам Андреев.

По его словам, все контракты на выполнение этих работ заключили. Срок их исполнения — 15 декабря 2024 года.

«После приемки этих объектов начнем перевозить животных сюда», — сообщил чиновник.

В новый приют на Верхнемостовой, 37, планируется перевезти собак, которые сейчас содержатся в старом, расположенном на улице Соликамской. Площадь нового учреждения будет в пять раз больше территорий, на которой находится старый приют.

Депутат Илья Власов поинтересовался у Андреева, действительно ли в приюте на Соликамской ухудшились условия содержания животных. По его словам, поступают жалобы в связи с этим.

На это Дмитрий Андреев ответил, что условия не ухудшились. Он заявил, что, наоборот, в 2023 году здесь были отремонтированы вольеры.

«Да, обращения поступают. Но связаны они не с изменением работы приюта, а с давлением некоторых зоозащитников на муниципальное учреждение», — отметил Андреев.