В мэрии Перми рассказали, когда сдадут новый приют для собак

«На сегодня в новом приюте уже установлено больше 180 вольеров. Они готовы к приему животных. Но сейчас мы их не перевозим, пока здесь не достроен ряд объектов. Среди них ветеринарный блок, санитарный пропускник, а также предстоит ремонт ограждений», — рассказал депутатам Андреев.
По его словам, все контракты на выполнение этих работ заключили. Срок их исполнения — 15 декабря 2024 года.
«После приемки этих объектов начнем перевозить животных сюда», — сообщил чиновник.
В новый приют на Верхнемостовой, 37, планируется перевезти собак, которые сейчас содержатся в старом, расположенном на улице Соликамской. Площадь нового учреждения будет в пять раз больше территорий, на которой находится старый приют.
Депутат Илья Власов поинтересовался у Андреева, действительно ли в приюте на Соликамской ухудшились условия содержания животных. По его словам, поступают жалобы в связи с этим.
На это Дмитрий Андреев ответил, что условия не ухудшились. Он заявил, что, наоборот, в 2023 году здесь были отремонтированы вольеры.
«Да, обращения поступают. Но связаны они не с изменением работы приюта, а с давлением некоторых зоозащитников на муниципальное учреждение», — отметил Андреев.