В мэрии Перми рассказали, когда сдадут новый приют для собак

«На сегодня в новом приюте уже установлено больше 180 вольеров. Они готовы к приему животных. Но сейчас мы их не перевозим, пока здесь не достроен ряд объектов. Среди них ветеринарный блок, санитарный пропускник, а также предстоит ремонт ограждений», — рассказал депутатам Андреев.