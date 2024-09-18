Под торшером с Алексеем Толстым: архитектор Дмитрий Храмов — о новом Литературном сквере, стелах-вехах Самары и шишигах-летунах

В создании облика этого пространства я отталкивался от ощущения места: соединил тепло дерева с белым бетоном. Слева от территории находится деревянная усадьба Толстого, а справа — белокаменная церковь Державной иконы Божией Матери. Мы с одной стороны как будто прислонились к деревянному забору старинного самарского поместья, а с другой — к камню. Мне хотелось, чтобы вместо полузаброшенного пустыря здесь появилось светлое, доброе и воздушное пространство без какой-либо мемориальности. Два материала мне удалось срастить через строчки из произведений Алексея Толстого, которые высечены на полосках-брусках, превратившихся в скамейки и цветочницы.