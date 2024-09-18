Подача тепла в социальные учреждения Перми начнётся 18 сентября

Глава города также отметил, что полный процесс запуска может занять до трёх недель. Это связано с неоднородным рельефом Перми. Начало отопительного сезона для жилых домов запланировано на понедельник 23 сентября. Сейчас в городе подготовлены не только объекты социальной сферы и дома, но и 1008,5 километра теплосетей, 392 ЦТП и 53 котельные.