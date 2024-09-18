Подача тепла в социальные учреждения Перми начнётся 18 сентября

Подача тепла в учреждения социальной сферы начнётся в Перми 18 сентября, сообщил в своём телеграм-канале глава города Эдуард Соснин.
Как сообщил мэр краевой столицы, в ближайшие дни жителей Перми ожидает резкое похолодание, из-за которого администрация приняла решение подать тепло именно в эту дату.
«Мы понимаем, как важно, чтобы дети находились в тепле, а пребывание в больницах пациентов было комфортным. И чтобы не допустить ненормативных температур в детских садах, школах и объектах здравоохранения, принял решение не ждать традиционную нормативную пятидневку с температурой ниже +8°C», — отметил мэр Соснин.
Глава города также отметил, что полный процесс запуска может занять до трёх недель. Это связано с неоднородным рельефом Перми. Начало отопительного сезона для жилых домов запланировано на понедельник 23 сентября. Сейчас в городе подготовлены не только объекты социальной сферы и дома, но и 1008,5 километра теплосетей, 392 ЦТП и 53 котельные.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в 2023 году отопительный сезон стартовал 19 сентября и продлился до 20 мая 2024 года. Причиной длительной подачи отопления стали похолодания в конце весны, которые пришли в регион. В сентябре 2024 года в Перми и Пермском крае наблюдалось ранее бабье лето. Потепление пришло в край благодаря антициклону.