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18 сентября из-за матча ФК «Ростов» — «Оренбург» изменят схему работы автобусов

В Ростове на время футбольного матча изменят работу автобусных маршрутов.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 18 сентября в Ростове-на-Дону на время матча между ФК «Ростов» и «Оренбург» изменят схему автобусного движения. Об этом сообщают городские власти.

На маршруте № 39 организуют дополнительный график по укороченной схеме, до остановки около «Ростов Арены». Автобусы № 1, 1а, 35, 42, 58, 78 и 83 будут курсировать до ТРК «Мегамаг».

— Также с 17:30 до 22 часов к стадиону будут подъезжать автобусы № 8, 49, 65а и 75, — говорится на сайте администрации Ростова-на-Дону.

Добавим, матч с ФК «Оренбург» ростовская команда проведет в рамках 4-го тура Кубка России. Стартовый свисток прозвучит в 19 часов по московскому времени.