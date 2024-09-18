18 сентября из-за матча ФК «Ростов» — «Оренбург» изменят схему работы автобусов

Вечером 18 сентября в Ростове-на-Дону на время матча между ФК «Ростов» и «Оренбург» изменят схему автобусного движения. Об этом сообщают городские власти.
На маршруте № 39 организуют дополнительный график по укороченной схеме, до остановки около «Ростов Арены». Автобусы № 1, 1а, 35, 42, 58, 78 и 83 будут курсировать до ТРК «Мегамаг».
— Также с 17:30 до 22 часов к стадиону будут подъезжать автобусы № 8, 49, 65а и 75, — говорится на сайте администрации Ростова-на-Дону.
Добавим, матч с ФК «Оренбург» ростовская команда проведет в рамках 4-го тура Кубка России. Стартовый свисток прозвучит в 19 часов по московскому времени.