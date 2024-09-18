Что за песня: Dr. Beat (из мема «Emergency!») от Miami Sound Machine

Сервисы с вертикальными видео хороши тем, что порой делают популярными классные, однако уже забытые песни. Рассказываем вам как раз про такой случай. Видео под возгласы «Emergency! Emergency!» завирусились на разных платформах. На самом деле, все эти ролики даже в подметки не годятся клипу от группы Miami Sound Machine и певицы Глории Эстефан. Именно из их песни Dr. Beat взят оригинальный семпл Emergency для популярного звука. Но это далеко не вся история. Тут также замешаны ремиксы и танцы.