Что за песня: Dr. Beat (из мема «Emergency!») от Miami Sound Machine

Сервисы с вертикальными видео хороши тем, что порой делают популярными классные, однако уже забытые песни. Рассказываем вам как раз про такой случай. Видео под возгласы «Emergency! Emergency!» завирусились на разных платформах. На самом деле, все эти ролики даже в подметки не годятся клипу от группы Miami Sound Machine и певицы Глории Эстефан. Именно из их песни Dr. Beat взят оригинальный семпл Emergency для популярного звука. Но это далеко не вся история. Тут также замешаны ремиксы и танцы.
В случае Miami Sound Machine, они же ранее Miami Latin Boys, ни одно из двух названий не врет. Группу действительно собрали в Майами в 1975 году простые кубино-американские парни. Играли они вариации софт-рока и поп-музыки с обилием синтезаторов и латинскими мотивами. В 1977-м к ним присоединилась Глория Эстефан, жена одного из участников коллектива Эмилио Эстефана, которая стала важной частью группы.
Супружеская чета сыграла фундаментальную роль в интересе западных слушателей к латинской поп-музыке. В девяностых Глория стала одной из главных звезд в жанре, а ее продюсер-супруг прямо или косвенно повлиял на становление других музыкантов на этой сцене. Да, Рикки Мартин и Шакира должны говорить большое спасибо в том числе и ему.
Танцевальная композиция Dr. Beat вышла в 1984 году. Не сказать, что она прям разрывала чаты, но была известной песней на европейских танцполах. До этого Miami Sound Machine набрали определенную известность, тем не менее большими звездами они считаться не могли.
Сама композиция — прифанкованный поп из восьмидесятых с вкраплениями духовых. Последний элемент вообще был одной из фишек коллектива. Клип на Dr. Beat запомнится вам сюрреалистичными и забавными образами. В начале композиции вокалистка как раз проговаривает ту самую фразу: «Emergency! Emergency!».
Dr. Beat буквально создана, чтобы потом ее постоянно включали в подборки избранных композиций восьмидесятых, а диджеи нарезали на семплы для сетов. Собственно, так и вышло. Например, в 2005 году появился ремикс от электронщика Mylo, который использовал трек Dr. Beat в своей песне Doctor Pressure. Получилась смесь танцевального хита и классики хаус-музыки нулевых.
Но в TikTok и прочих штуках завирусилась другая версия. Сейчас следите за руками. В 2000-м музыканты Prezioso и Marvin представили ремикс Emergency 911. За основу трека они взяли как раз восклицание «Emergency!».
Так, переходим в 2024-й. Некий Dj Johnrey сделал звук Emergency Budots. Что такое budots? Очень популярный жанр танцевальной музыки, который появился в Филиппинах. Он завязан на быстрой перкуссии и обилии резких, даже моментами противных звуков. Dj Johnrey явно вдохновился работой Prezioso и Marvin, так как за основу взял аналогичный момент.
Что же до видеотренда, то он довольно простой: люди в кадре переодеваются каждый раз, когда слышат фразу «Dr. Beat!». Получается нарезка, будто меняется внешний вид героя в видеоигре. Естественно, сейчас звук ставят и под другие форматы роликов, чтобы попасть в тренды. Но началось все с «переодевашек».
Максимально заедающий мотив, даже если вы сами того не хотели. Композиция может вас раздражать, но выкинуть эти повторяющиеся фразы из головы очень трудно. Точно случай, когда лучше познакомиться с оригиналом. Miami Sound Machine и музыканты оттуда достойны вашего внимания куда больше.
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