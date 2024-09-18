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«Для дочки и внучки»: Сергей Жигунов показал, как делает чурчхелу на даче в Крыму

Сергей Жигунов в Крыму поделился рецептом грузинского лакомства.

Звездам, как известно, тоже присущи слабости. Алена Свиридова, например, любит ловить креветок во время отдыха в Крыму, а Сергей Жигунов — делать перцовку, вино и домашние заготовки. На днях супруга знаменитого актера и продюсера поделилась видео, на котором «гардемарин» нанизывает на нитку грецкие орехи, чтобы сделать для дочери с внучкой чурчхелу — традиционное грузинское лакомство. Виноград для этого Жигунов вырастил сам на даче в Гурзуфе.

«Грузинские воины брали это в поход, потому что калорийность блюда очень высока… Макать мы это будем в сок винограда Александроули, из которого делают “Хванчкару”, — рассказал актер.

По словам Виктории Жигуновой, в блюде — ни грамма сахара. Его заменяет очень сладкий виноградный сок. Вместо крахмала (его в доме не оказалось) добавляли муку.

«Здесь Сергей сделал виноградный сок, а я добавила туда муку, разведенную предварительно холодной водой. И вот оно потихоньку густеет, вываривается… Макаем, вытаскиваем и вот, немного собирается. Когда подсыхает первый слой, макаем второй раз, третий, так постепенно получается чурчхела», — поведала своим подписчикам Виктория Жигунова.

Кстати, в кулинарной книге Сергея Жигунова немало интересных рецептов. Например, заготовок на зиму острого перца, домашней тушенки или гранатовой настойки. Все из овощей и фруктов, выращенных на крымской даче.

Чета Жигуновых бывает в Крыму регулярно. Год назад Сергей Жигунов снимал в Севастополе детский фильм, а весной этого года открыл в Гурзуфе музей живописца Коровина, экспонаты для которого подбирал сам. Очередной визит продюсера как раз и связан с работой музея, где отмечали День памяти художника.