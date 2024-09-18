«Для дочки и внучки»: Сергей Жигунов показал, как делает чурчхелу на даче в Крыму

Звездам, как известно, тоже присущи слабости. Алена Свиридова, например, любит ловить креветок во время отдыха в Крыму, а Сергей Жигунов — делать перцовку, вино и домашние заготовки. На днях супруга знаменитого актера и продюсера поделилась видео, на котором «гардемарин» нанизывает на нитку грецкие орехи, чтобы сделать для дочери с внучкой чурчхелу — традиционное грузинское лакомство. Виноград для этого Жигунов вырастил сам на даче в Гурзуфе.