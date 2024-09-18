Пропуск срока поверки газового счетчика грозит штрафным начислением

«Проведение поверки газового счетчика обязательная процедура для потребителя газа. Она необходима не только для проверки исправности прибора учета, но и для безопасности в доме с газовым оборудованием. Из-за пропуска срока поверки может сложиться неприятная для абонента ситуация с начислениями по нормативу, что зачастую больше фактического потребления», — прокомментировала начальник отдела по работе с населением ООО «Газпром межрегионгаз Самара» Надежда Сураева.