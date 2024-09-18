Пропуск срока поверки газового счетчика грозит штрафным начислением

Более 1,6 тыс. абонентов «Газпром межрегионгаз Самара» уже получили уведомления в платежных документах о наступлении срока поверки. Самостоятельно узнать дату окончания периода поверки каждый потребитель может в техническом паспорте прибора.
Существуют разные способы поверки газового счетчика. Самый удобный — обратиться к специализированной поверительной организации, имеющий абонентский договор с «Газпром межрегионгаз Самара». Это сэкономит время и максимально упростит процедуру. Удобная инструкция о поверке и замене прибора учета газа с контактами компаний размещена на официальном сайте samararegiongaz.ru.
При обращении в иную поверительную организацию потребуется проинформировать поставщика газа о запланированном демонтаже прибора учета, согласовать дату и время для снятия пломбы. Сделать это удобно через «Личный кабинет» «PayGas» — раздел «Обращения», на сайте компании через форму «Отправить сообщение» или при личном посещении клиентского центра.
После установки поверенного, либо нового прибора учета газа, и получения свидетельства по факту проведения поверки нужна опломбировка. Подать заявку на опломбировку можно онлайн samararegiongaz.ru. Прибор после оформления заявления и анализа прежних периодов взаиморасчетов примут к учету. Фактическую установку пломбы проведут в ближайший визит специалиста по техническому обслуживанию газового оборудования.
«Проведение поверки газового счетчика обязательная процедура для потребителя газа. Она необходима не только для проверки исправности прибора учета, но и для безопасности в доме с газовым оборудованием. Из-за пропуска срока поверки может сложиться неприятная для абонента ситуация с начислениями по нормативу, что зачастую больше фактического потребления», — прокомментировала начальник отдела по работе с населением ООО «Газпром межрегионгаз Самара» Надежда Сураева.
ООО «Газпром межрегионгаз Самара».
ОГРН 1026301421068.