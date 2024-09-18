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В Перми предлагают установить арт-объект в честь дружбы между Россией и Китаем

Стоимость реализации проекта оценивается в 1,6 млн рублей.

Источник: соцсети

В Перми предлагается создать новый сквер с арт-объектом «Узел дружбы», который символизирует дружбу между Россией и Китаем. С такой инициативой выступил ТОС «Качаловский».

Сквер планируется благоустроить на заброшенном земельном участке, расположенном на пересечении улиц Мира и Качалова. Сам арт-объект предлагается установить возле дома № 26 на улице Качалова, который был построен при участии китайских строителей. Авторы проекта также напоминают, что в 2024 году празднуется 75-летие российско-китайской дружбы.

Стоимость реализации данного проекта оценивается в 1,65 миллиона рублей. Проект заявлен в качестве претендента в конкурсе инициативного бюджетирования.