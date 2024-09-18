Омичка отсудила 190 тыс. рублей у энергетиков за травму ее дочери

Жительница Омска отсудила у ПАО «Россети-Сибиль» моральную компенсацию в размере 190 тыс. рублей за травму ее дочери, которую та получила из-за неогороженной трансформаторной подстанции.
Дочь омички получила травму бедра о металлическую арматуру, которая выпирала из земли у трансформаторной подстанции. Тогда женщина подала в суд на мэрию Омска, омское УДХБ, Министерство имущественных отношений Омской области и ПАО «Россети-Сибирь». Мать девочки требовала взыскать моральную компенсацию в свою пользу и в пользу дочери.
Суд установил, что трансформаторная станция в микрорайоне Загородный принадлежит ПАО «Россети Сибирь». Она располагается между многоквартирными домами и детскими площадками, каких-либо ограждений на объекте не имеется.
Дочка истицы перебегала с одной детской площадки на другую и упала, наткнувшись на торчащую арматуру. Девочка получили рваную рану и мать девочки отправила ее в больницу, где та проходила лечение.
В суде каждый представитель ответчиков заявлял, что не является ответственным за случившиеся.
Тогда инстанция пришла в выводу, что надлежащим ответчиком является ПАО «Россети-Сибирь». Организация, как владелец трансформаторной подстанции, никаким образом не оградила опасный объект, не выставила предупреждающие знаки.
Суд удовлетворил иск матери девочки и учел тяжесть травмы ребенка, а также результаты лечения. Инстанция взыскала с ПАО «Россети-Сибирь» моральную компенсацию в размере 120 тыс. рублей в пользу девочки и 70 тыс. рублей в пользу матери.