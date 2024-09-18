Омичка отсудила 190 тыс. рублей у энергетиков за травму ее дочери

Дочь омички получила травму бедра о металлическую арматуру, которая выпирала из земли у трансформаторной подстанции. Тогда женщина подала в суд на мэрию Омска, омское УДХБ, Министерство имущественных отношений Омской области и ПАО «Россети-Сибирь». Мать девочки требовала взыскать моральную компенсацию в свою пользу и в пользу дочери.