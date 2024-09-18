В Симферополе и пригороде на сутки отключат газ

В Симферополе газа не будет по адресам: ул. Тав — Даир, ул. Аджи — Эли, ул. Чешмеджи, ул. Дертколь, ул. Дерекой, ул. Буюк — Яшлав, ул. Къылымтай, ул. Карагач, ул. Армутлык, пер. Армутлык, ул. Мемет Нузет, ул. Фотисала, ул. Кок — Козь, ул. Орталан, ул. Хайри — Эмир Заде, ул. Уркуста, ул. Булганак, ул. Мисхор, ул. Буджак, ул. Коктебель, ул. Каралез, ул. Шамиля Алядина, ул. Мерхамет, ул. Долинная, ул. Жемчужная, ул. Жасминовая.
Также без газоснабжения останутся абоненты в селе Мирное по улицам Кезлев, Ак — Меджит, Алма — Тамак, Каранфиль, Кастерина, Григоренко, Муса Мамут и переулков Григоренко и Муса Мамут.
На этот период отключения затронут и жителей массива Дубки — 2.
«Пуск газа начнет производиться 23 сентября с 15:00 по 24 сентября до 17:00 при условии 100% доступа работников во все отключенные домовладения и квартиры, для осмотра газового оборудования и проверки газопровода на герметичность», — подчеркнули на предприятии.