В Симферополе и пригороде на сутки отключат газ

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен — РИА Новости Крым. Жители 27 улиц в Симферополе, а также двух пригородных сел более чем на сутки останутся без газа в связи с проведением работ на сетях. Об этом предупредили в пресс-службе «Крымгазсетей».