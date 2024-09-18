В самарском «Ерик парке» требуется ремонт через год после «благоустройства»

Всего на благоустройство «Ерик парка» было потрачено 51 млн руб. Так, в парке создавалось несколько зон с гамаками. Как утверждают активисты, сейчас 8 гамаков стоимостью более 2,3 млн руб. отсутствуют, их убрали под предлогом повреждения и слишком дорогой замены. Столы в количестве 12 единиц и лавки, также стоимостью более 2,3 млн руб., оказались хлипкими и разваливающимися. Качели с перголой общей стоимостью около 1,5 млн руб. небезопасны: отсутствуют антитравматическое покрытие и надёжное якорение. Асфальтовое покрытие постоянно трескается. После дождя поверхность велодорожек становится скользкой и представляет опасность для детей.