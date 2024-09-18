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В самарском «Ерик парке» требуется ремонт через год после «благоустройства»

С открытия второй очереди расположенного в Куйбышевском районе Самары «Ерик парка» прошёл всего год, но территория уже требует ремонта.

Источник: Коммерсантъ

Об этом заявили активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта, попросив губернатора Вячеслава Федорищева обратить внимание на проблему благоустройства общественных пространств.

Всего на благоустройство «Ерик парка» было потрачено 51 млн руб. Так, в парке создавалось несколько зон с гамаками. Как утверждают активисты, сейчас 8 гамаков стоимостью более 2,3 млн руб. отсутствуют, их убрали под предлогом повреждения и слишком дорогой замены. Столы в количестве 12 единиц и лавки, также стоимостью более 2,3 млн руб., оказались хлипкими и разваливающимися. Качели с перголой общей стоимостью около 1,5 млн руб. небезопасны: отсутствуют антитравматическое покрытие и надёжное якорение. Асфальтовое покрытие постоянно трескается. После дождя поверхность велодорожек становится скользкой и представляет опасность для детей.

«Народный фронт обеспокоен вопросом неэффективного расходования бюджетных средств, вложенных в некачественное благоустройство. Просим департамент городского хозяйства и экологии взять проблему на контроль», — говорится в заявлении ОНФ.

архитектура